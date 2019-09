Page enfant : à quoi sert la couche d'ozone ?

PAPEETE, le 16 septembre 2019 - Le 16 septembre est une journée consacrée à la protection de la couche d'ozone. Cette couche est importante car elle protège la Terre des rayons dangereux du soleil.



La couche d'ozone est aussi appelée ozonosphère. C'est une partie de la stratosphère. La stratosphère est la deuxième couche de l'atmosphère terrestre.



L'atmosphère une enveloppe aux multiples couches



L'atmosphère est une enveloppe gazeuse qui se trouve autour d'un astre. L'atmosphère terrestre, qui entoure donc la Terre, est ce qu'on appelle en général l'air. Elle contient différents gaz : du diazote, du dioxygène, de l'argon, du dioxyde de carbone mais aussi des gaz rares comme le néon, l'hélium, le krypton, le xénon, le radon.



L'atmosphère comprend, de bas en haut : la troposphère, la stratosphère, la mésosphère, l'exosphère (jusqu'à 50 000 kilomètres d'altitude). Ces couches ont des épaisseurs, des températures et des compositions différentes.



Mais revenons à la couche d'ozone.



Cette couche contient, comme son nom l'indique, une quantité importante d'ozone. L'ozone est un composé chimique. À température ambiante, il est un gaz bleu pâle, voire incolore. Il a une odeur caractéristique qui rappelle l'eau de javel.



Protecteur du vivant



La couche d'ozone se situe entre 13 et 40 kilomètres d'altitude. Elle a été décrite au début du XXe siècle. Elle suscite beaucoup d'intérêt car elle absorbe la plus grande partie du rayonnement solaire ultraviolet qui est dangereux pour les organismes vivants. Elle a donc un rôle de protecteur des plantes, des animaux, des hommes.



Or, les activités humaines ont détruit des zones de cette couche. Il y a désormais un trou dans la couche d'ozone qui s'ouvre une partie de l'année.



Ce sont des produits utilisés avant dans les réfrigérateurs et les bombes aérosols qui ont occasionné la formation de trou de la couche d'ozone. Si la couche tend, depuis l'interdiction de ces produits, à se renforcer, des scientifiques considèrent qu'il faudra attendre au moins 2065 pour qu'elle retrouve toute son épaisseur.



En 1994, l'assemblée générale de l'ONU a choisi la date du 16 septembre comme journée internationale de la protection de la couche d'ozone. Le 16 septembre étant aussi le jour de la signature du protocole de Montréal.



Le protocole de Montréal est un accord international sur l'environnement datant de 1987. Il a été signé par 24 pays et par la communauté économique européenne.



Il fait suite à une convention sur la protection de la couche d'ozone adoptée en 1985. L'objectif de cette convention et de cet accord est de réduire et même un jour d'éliminer les substances qui réduisent la couche d'ozone.