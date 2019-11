Page enfant : "Zéro déchet", tu t’y mets ?

TAHITI, le 26 novembre 2019 - La planète va mal. Chacun peut faire des gestes pour l‘aider à aller mieux. Par exemple, on peut réduire ses déchets. Il existe des défis "zéro déchet" un peu partout dans le monde, y compris à Tahiti. C’est un défi que tu peux relever seul, ou avec toute ta famille. Tu vas voir, c’est facile ! Voici quelques conseils.



On recycle quelques déchets, mais la plupart de ce que l’on met à la poubelle ne se recycle pas. On l’enfouit dans la terre. On retrouve également des déchets dans l’océan, les vallées, le lagon, la plage…



Tu sais quel est le meilleur déchet ? Ceux qui relèvent le défi du zéro déchet disent que " c’est celui que l’on ne produit pas ". Pour ne pas produire de déchets, il faut réfléchir à tout ce que tu utilises, tu achètes, tu manges, tu consommes…



Sachant cela, il faut te demander de quoi tu as vraiment besoin. Par exemple : les sacs plastiques dans les magasins, les cadeaux qu’on te donne comme un nouveau stylo alors que tu en as déjà plein ta trousse… Tu peux les refuser.



Tu peux aussi choisir les produits et aliments vendus sans plastique, en vrac… Ainsi cela limite l’usage d’éléments à usage unique. Essaie de calculer le temps d’utilisation d’un gobelet en plastique et d’une paille que tu pourrais obtenir si tu commandes un milkshake la prochaine fois que tu vas dans un snack.



La réponse est facile : quelques minutes. Maintenant, sais-tu quelle est la durée de vie d’une paille, d’un gobelet ? Plusieurs centaines d’années ! Un sac plastique vit jusqu’à 450 ans, une bouteille en plastique jusqu’à 1000 ans !



Pour changer, pense aux alternatives, ce sont par exemple des pailles en inox, en bambou, des sacs en tissu, des gourdes en inox. Il y en a plein d’autres. Il y a même des bols fabriqués à partir de noix de coco, etc. Et tout se trouve à Tahiti.



Autre chose, tu peux, toujours dans une démarche zéro déchet, diminuer petit à petit l’achat de vêtements, livres, appareils électriques, jouets… neufs. Il y a maintenant de très nombreuses possibilités d’acheter d’occasion. Il y a aussi des groupes sur Facebook qui proposent d’échanger des choses.



Réduire ses déchets c’est une démarche qui se fait par étape, petit à petit. S’il est difficile pour toi de changer d’habitudes du jour au lendemain, change jour après jour.



Fixe-toi de petits objectifs à chaque fois. Par exemple : " cette semaine j’arrête les pailles en plastique ". Ensuite, " j’emporte toujours avec moi une gourde pour boire de l’eau que je peux remplir au robinet ". Et ainsi de suite…