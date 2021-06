Page enfant : Youpi, l'école est finie !

TAHITI, le 29 juin 2021 - Les vacances approchent à (très) grands pas. Ceux qui n’ont pas encore quitté leur classe le feront dès demain. Ce temps est précieux pour les tout-petits, mais aussi pour leurs aînés et leurs parents. Reste à savoir comment occuper les semaines qui arrivent.



Les vacances sont une période propice au repos, aux loisirs, à la détente et… à l’ennui ! C’est une période qui permet aussi aux familles de se retrouver quand cela est possible. Les enfants profitent souvent des vacances pour grandir, prendre confiance en eux, apprendre autrement.



Et l’ennui y participe ! En effet, lorsqu’un enfant s’ennuie, il puise dans ses ressources, fait appel à son imagination qui, alors, va se développer. Il avance à son rythme, prend le temps de se découvrir, d’être sans doute plus à l’écoute de ce qui lui plaît, ou non. Il gagne en autonomie.



Entre deux temps d’ennui, il est toujours agréable de partager un moment ou de proposer une activité pour, entre autre, nourrir son imaginaire. Les activités sont nombreuses. Il existe des centres qui accueillent les enfants à la journée ou à la semaine, mais il est possible d’organiser des journées ou temps de loisirs qui ne nécessitent ni inscription, ni paiement : un pique-nique, une plage, une balade.



Du nouveau à la maison de la culture



Difficile de faire le tour de toutes les activités proposées sur le territoire ou bien encore de toutes les structures. Voyons ce que propose la Maison de la culture qui revient avec deux formules, du 5 au 16 juillet. La première semaine sera réservée aux enfants, la seconde aux binômes parents/enfants (dès 3 ans).



Cette nouvelle édition regroupe comme toujours de nombreux ateliers créatifs (graine de parfumeurs, origami, poterie, échecs…) Un panel d’activités diverses et variées, pour tous les âges. De nouveaux ateliers, essentiellement tournés vers le numérique, sont également à découvrir. Pixel art, retouche photo, crée to affiche… une initiation au monde numérique avec des professionnels du milieu. Il y aura également des ateliers en lien avec la gestion des émotions qui rencontrent un franc succès depuis leur lancement.