Page enfant : Vendredi, c’est le nouvel an chinois

TAHITI, le 9 février 2021 - Le nouvel an chinois, dont le calcul de la date est basé sur le calendrier lunaire, aura lieu vendredi. Nous entrons dans l’année du buffle de métal. Les manifestations culturelles, les danses du lion et festivités, pour cette année, sont restreintes.



Le nouvel an chinois n’a pas lieu tous les ans à la même date dans notre calendrier. Son calcul est complexe et dépend du calendrier lunaire.



Il tombe toujours entre le 21 janvier et le 19 février. Cette année, il aura lieu le 12 février. En 2022, il aura lieu le 1er février, en 2023, le 22 janvier, en 2024, le 10 février et en 2025, le 29 janvier.



Le nouvel an chinois est aussi le nouvel an lunaire. Le calendrier chinois est en rapport avec la lune et le cycle des saisons. L’année chinoise démarre au printemps et se compose de 12 mois. Le premier jour de chaque mois démarre avec la nouvelle lune.



Comme les 12 mois lunaires ne forment pas une année solaire, alors tous les 19 ans, sept mois sont ajoutés pour que l’année reste compatible avec l’année solaire.



Sais-tu quels sont les noms des mois de ce calendrier ? Ce sont Tong-tchi, Siao-han, King-che ou bien encore Pe-lon qui signifient : dernier terme de l’hiver, petit froid, crainte que causent les insectes, rosée blanche.



Une origine différente du calendrier européen



L’origine du calendrier chinois n’est pas la naissance de Jésus comme notre calendrier occidental. Elle correspond, selon la tradition, à l’année de naissance de l’Empereur jaune, en 2 697 avant notre ère.



L’année 2021 correspond donc à l’année 4719 du calendrier chinois. Celui-ci est toujours utilisé pour rythmer la vie culturelle et religieuse.



Les hommes entretiennent des liens forts avec les animaux du zodiaque (le rat, le buffle, le tigre, le lièvre, le dragon, le serpent, le cheval, la chèvre, le singe, le coq, le chien et le cochon).



L’astrologie chinoise ou Shengxiao se découpe en cycles de douze années et chaque année est représentée par un animal du zodiaque mais aussi par un élément (le métal, l’eau, le feu, le bois et la terre). Cette année, la communauté chinoise entrera alors dans l’année du buffle de métal.



Cette année, en raison du Covid-19, les festivités sont annulées ou limitées. Vendredi, à partir de 6h30 au temple Kanti, une danse du lion devrait avoir lieu, suivie de manifestations à la présidence. Samedi, une autre danse du lion pourrait avoir lieu à 10 heures au temple Sinitong en ville.



" Ceux qui seront de passage dans le quartier pourront en profiter, mais ce n’est pas une invitation au grand public ! ", indique Christophe Chin, secrétaire de l’association Sinitong. Des danses du lion devraient aussi avoir lieu dans certaines écoles.