Page enfant : Une expo pour découvrir l’art contemporain

TAHITI, le 6 octobre 2020 - Mona Lisa tapa tout dit, voici le nom d’une exposition d’art contemporain qui a lieu actuellement à la bibliothèque universitaire. L’occasion d’en savoir plus sur un mode d’expression qui succède à l’art moderne.



En ce moment à la bibliothèque de l’université (BU) des artistes exposent leurs œuvres. Ils sont 43 au total et tu peux aller les voir gratuitement aux heures d'ouvertures de la bibliothèque. Les artistes ont eu à créer des œuvres sur le thème du tapa. L’exposition montre des œuvres d’art contemporain. Mais sais-tu ce qu’est l’art contemporain ? Sais-tu que l’art a une histoire ?



Le terme contemporain a deux sens. Il y a le premier qui signifie "ce qui est de notre temps". Par exemple, un auteur contemporain est un auteur qui vit en ce moment comparé à un auteur du XIXe siècle par exemple. Contemporain pourrait aussi qualifier quelque chose qui n’est pas banal. L’art contemporain c’est un peu l’un et l’autre. Pour être plus précis, on le définit par rapport à l’art moderne qui venait avant lui.



Art moderne puis art contemporain



L’art moderne est une période de l’histoire de l’art qui démarre dans les années 1870 avec Édouard Manet (celui qui a peint notamment Déjeuner sur l’herbe en 1863) et les peintres impressionnistes. Les peintres impressionnistes réalisent des tableaux de petits formats avec des traits de pinceau visibles, des angles de vue inhabituels pour l’époque…



L’art moderne s’achève au milieu des années 1950 avec, en particulier la naissance du pop art. Le pop art est un ensemble de phénomènes artistiques qui fait entrer dans l’art les objets et les images du quotidien. Andy Warhol est une grande figure du pop art. L’art moderne laisse la place à l’art contemporain après la deuxième guerre mondiale.



En histoire de l’art, on ne donne pas de dates très précises, un artiste en particulier, une œuvre. Ce sont plutôt des tendances qui marquent le début et la fin d’un courant, d’une époque. Aujourd’hui, on parle encore d’art contemporain. Il existe bien sûr différentes tendances dans l’art contemporain. Les œuvres d’art contemporain sont très éclectiques (c’est-à-dire de catégories différentes).