Page enfant : Une comédie musicale par et pour les enfants

TAHITI, le 17 juin 2020 - La section enfants et ados de l’École de comédie musicale de Tahiti a écrit une pièce qu’elle interprétera ce samedi au Petit théâtre. Une science-fiction qui parle d’environnement et de respect de la terre.



" On a rien lâché ", insiste Benjamin Chaboudez, heureux et fier de pouvoir présenter malgré les imprévus les spectacles de son école de comédie musicale (ECM). " Pendant le confinement, on a continué à travailler et répéter, à chanter via les écrans. C’était, pour tous, un moment attendu ." Les répétitions confinées ont duré sept semaines.



Ainsi, la section des enfants et ados, mais aussi celle des adultes et de la chorale (voir encadré) vont monter sur scène ce week-end. Ils font la réouverture de l’établissement.



La comédie musicale des enfants et ados a été écrite " en concertation. Je n’ai fixé qu’une seule contrainte, qu’il y ait des personnages d’extra-terrestres ". Tout le reste, l’intrigue, les lieux, les autres personnages, les liens tissés les uns avec les autres sont sortis de l’imagination des jeunes apprentis.



Intitulée Ka, elle se passe en 2 387. Les hommes ont tout pompé, ils ont détruit la planète Terre qu’ils ont quittée pour une autre planète. " C’est un sujet qui revient tout de même très souvent, la Terre, l’écologie, l’environnement ", constate Benjamin Chaboudez.



Des extra-terrestres, ont pris la place des hommes. Ils sont installés sur la Terre. " Ils sont d’une intelligence supérieure, capables de télépathie. Il n’y a donc, entre eux, ni mensonge, ni tricherie. " Dans cette histoire, les extra-terrestres sont dotés de cordes vocales, mais ne les utilisent jamais.



Un jour, alors que la Terre s’est ressourcée, les hommes reviennent. Ils rencontrent les extra-terrestres avec qui ils échangent (leur apprenant notamment à se servir de leurs cordes vocales).



Cette histoire est racontée, chantée, dansée par toute l’équipe de l’école. Ils sont 36 au total. Elle est à découvrir au Petit théâtre, ce samedi à partir de 19 heures. Le port du masque étant obligatoire, Benjamin Chaboudez invite les spectateurs à jouer le jeu jusqu’au bout et à venir masqués et costumés !