Page enfant : Under the pole, une aventure familiale

PAPEETE, le 14 août 2018 - L’expédition Under the pole qui vient de démarrer en Polynésie est une aventure portée par un couple. Ce couple vit sur leur bateau avec leurs enfants. Une vie peu ordinaire pour Tom et Robin, âgés respectivement de 2 et 6 ans.



Depuis quelques semaines la goélette baptisée Why vogue dans nos eaux. À son bord se trouve Emmanuelle Périé-Bardout et Ghislain Bardout. Ils sont avec leurs enfants Tom et Robin ainsi qu’un équipage composé de plongeurs et de scientifiques.



Le Why va mener l’équipage dans les cinq archipels polynésiens. Il va leur permettre d’explorer les eaux. L’objectif des professionnels à bord est d’étudier le milieu sous-marin entre la surface et – 130 mètres et de développer de nouvelles techniques de plongée pour prolonger la durée des immersions humaines.



Les scientifiques vont s’intéresser en particulier aux coraux et aux super-prédateurs (les requins). Sais-tu que le corail est un organisme qui vit en surface mais qui peut aussi se plaire en très grande profondeur ? Certains sont installés jusqu’à 4 000 mètres sous la surface !



Les expéditions dites Under The Pole sont nées en 2007 en France. Le premier voyage, Deepsea Under The Pole, a eu lieu en 2010 au pôle nord géographique. Il a duré deux mois et a notamment permis de porter à la connaissance du grand public des images peu connues de la banquise.



En 2014, un deuxième voyage a eu lieu : Under The Pole Discovery Greenland. Lui a duré 18 mois et a eu lieu au Groenland. L’équipage est parti à la rencontre des icebergs et du requin du Groenland. Le troisième voyage est en cours. Il est programmé entre 2017 et 2020 et passe par la Polynésie.



Les deux enfants, Tom, 2 ans et Robin, 6 ans, ne participent pas aux travaux scientifiques, mais ils explorent le monde avec leurs parents sur le Why. Robin a fait sa toute première plongée sous-marine à Moorea avec son papa !



Tom et Robin font partie des expéditions. Ils ont un espace à eux dans la cabine familiale où ils peuvent dormir et jouer. Et c’est Emmanuelle Périé-Bardout, la maman, qui assure l’enseignement car Robin ne va pas à l’école.



Il n’est pas le seul. L’école n’est pas obligatoire. C’est en réalité l’instruction qui est obligatoire. Aussi, les parents peuvent faire la classe à la maison ou demander à une personne de s’en charger pour eux.