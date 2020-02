Page enfant : Tout savoir sur les ours

TAHITI, le 25 février 2020 - Le 23 février était la journée mondiale pour sauver les ours et demain c'est la journée internationale de l’ours polaire. Sais-tu que les ours sont une famille qui compte huit espèces, dont le grand panda ? Sais-tu que ce sont des animaux solitaires et qu’ils sont chassés depuis le Moyen-âge ?



Les ours sont des mammifères. Ils forment la famille des ursidés qui compte seulement huit espèces (lire aussi l’encadré ci-dessous sur la classification des êtres vivants). On s’est longtemps posé la question, mais aujourd’hui le grand panda fait partie de la famille des ours. C’est un ours herbivore.



L'ours a un grand corps, il est trapu et massif, il a un long museau, un pelage dense. Il a des pattes à cinq griffes qui ne sont pas rétractiles et une queue courte. Malgré sa corpulence, l’ours peut courir vite (jusqu’à 50 km/h), il nage, il escalade aussi certaines parois ou bien des arbres !



L’ours brun peut mesurer jusqu’à 2,80 m et peser jusqu’à 390 kg pour les mâles. L’ours à collier lui peut mesurer à peine 1,30 m et peser une cinquantaine de kg (pour la femelle). Il a un odorat très développé qui lui permet de détecter une présence jusqu’à 50 mètres !



Par rapport à l'ours brun, l'ours blanc a un corps plus long, tout comme son cou et son crâne, mais des oreilles plus petites. Le profil de l'ours blanc est également différent, avec un museau plus proéminent.



Aussi connu sous le nom d'ours polaire, il est sur la liste rouge des espèces menacées de l'Union Internationale pour la Conservation de la Nature (UICN).



L'ours blanc est en danger à cause de la pollution et du réchauffement climatique : si la fonte de la banquise dans l'océan Arctique se poursuit, leur population mondiale, estimée à 22 000 individus, diminuera des deux tiers d'ici à 2050.



Hivernation ou hibernation ?



On en trouve dans un grand nombre d’habitats, les ours sont répartis dans les deux hémisphères.



Quand il fait trop froid, certaines espèces entrent en hivernation. On dit qu’elles hivernent. Un terme à ne pas confondre avec l’hibernation. Hiberner c’est faire tomber la température de son corps, mais aussi son rythme cardiaque. Les marmottes, les loirs, les hérissons, certaines tortues hibernent.



Hiverner c’est entrer dans un état de torpeur, dans une longue période de sommeil. L’ours se met à l’abri dans une caverne dès les premières neiges. Sa vie se déroule au ralentit, il se recroqueville pour économiser son énergie corporelle. Mais au moindre danger, l’ours peut se réveiller et réagir.



La femelle met au monde ses petits pendant cette période. Les oursons arrivent au monde édentés, aveugles, et chauves ! Ils ont un à trois à chaque fois et restent auprès de leur mère six mois.