Page enfant : Tout savoir sur le don du sang

TAHITI, le 24 juin 2020 - Le 14 juin, c’était la journée mondiale du donneur de sang, mais le don du sang est un sujet important qui sauve des vies toute l’année. Essayons d’en savoir un peu plus sur ce geste gratuit, bénévole, et anonyme.



Pourquoi a-t-on toujours besoin de donneurs ? Car on ne peut pas fabriquer de sang artificiel. Or, certaines personnes, en cas d’accident, d’opération, lors d’accouchement peuvent avoir besoin de sang. C’est pour eux qu’on a organisé tout un système pour donner, tester, préparer et conserver le sang.



À quel âge ?



Pour pouvoir donner son sang, il faut avoir entre 18 et 70 ans révolus. Avant et après, il faut une dérogation particulière. Il faut aussi peser au minimum 50 kilos. C’est indolore (ou presque, cela ne fait pas plus mal qu’une prise de sang) et cela n’est pas dangereux pour le donneur car le corps fabrique du sang en permanence.



En arrivant, le donneur remplit un questionnaire et une fiche de consentement éclairé. Puis, il s’entretient avec un médecin qui vérifie la possibilité du don. L’entretien est confidentiel. S’il n’y a pas de contre-indication, le donneur s’installe sur un lit de prélèvement. Le prélèvement dure 10 minutes environ.



Après le don, il y a un temps de surveillance de quelques minutes. Une collation est servie à cette occasion. Il peut tout de même y avoir un petit peu de fatigue. C’est pourquoi il est recommandé de ne pas pratiquer d’activité fatigante après le don. Il faut également boire beaucoup d’eau.



Un ou des dons ?



En réalité on pourrait dire qu’on fait des dons car, le sang d’apparence uniforme est composé de plusieurs disons “ produits ”. Il y a des globules rouges (ils transportent l’oxygène), les globules blancs (ils défendent l’organisme), les plaquettes (elles permettent d’arrêter les saignements en cas de blessure par exemple) et le plasma (c’est la partie liquide du sang).

Le don du sang permet de prélever : des globules rouges, des plaquettes et du plasma.