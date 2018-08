Page enfant : Tout savoir sur l'œil, organe de la vision

PAPEETE, le 28 août 2018 - Les yeux sont les organes de la vision. L'être humain en possède deux qui lui permettent de se situer dans son environnement mais aussi de repérer les dangers, de se déplacer, d'apprécier les formes et les couleurs. Chez certaines personnes, les yeux ne fonctionnent pas, ou mal. Il leur faut alors porter des lunettes ou apprendre à vivre sans voir.



L'œil c'est l'organe de la vie. Il est précieux et fragile. Il se trouve dans une sorte de cavité, un renfoncement des os du visage que l'on appelle orbite. Il est composé d'une cornée, c'est une couche protectrice, derrière laquelle se trouve un liquide transparent (humeur aqueuse).



Derrière ce liquide, il y a l'iris. L'iris c'est la partie colorée de l'œil qui peut être bleue, verte, marron… Il s'agit d'un muscle qui s'ouvre ou se ferme en fonction de la quantité de lumière reçue par le cristallin. L'ouverture de l'iris que l'on voir toute noire s'appelle la pupille. Elle est toute petite quand il y a beaucoup de lumière et très grande quand il fait sombre.



Le cristallin, qui se trouve derrière l'iris, a un rôle important. C'est lui qui dirige les rayons lumineux vers la rétine. La rétine capte alors les images qui sont envoyées vers le cerveau où elles sont analysées. Les yeux peuvent voir jusqu'à 25 images par secondes.



Les personnes dont les yeux ne fonctionnent pas, ou mal, sont aveugles ou malvoyantes. Il y a d'autres dysfonctionnements. On peut être myope, astigmate, hypermétrope, presbyte… Pour corriger ces dysfonctionnements, on porte des lunettes, on peut aussi se faire opérer en fonction du trouble.



Pour un astigmate, le point lumineux se transforme en une tâche, régulière ou irrégulière. On voit alors les choses pas toujours très précises quelle que soit la distance, la périphérie des images, c'est-à-dire leur contour peut être déformé. Une personne myope voit flou de loin. Plus l'objet regardé s'éloigne et plus il devient flou pour la personne myope.



On peut dire que l'hypermétropie est le contraire de la myopie. On ne voit pas net de près. Plus les objets se rapprochent et plus ils sont flous. La presbytie rend difficile la lecture ou le travail de près. Il s'agit plutôt, avec la presbytie d'un problème lié au vieillissement.



Il y a des activités qui peuvent participer au développement de certains de ces troubles. La lumière bleue des écrans par exemple est néfaste pour la rétine. Par ailleurs, lorsqu'un trouble survient, il faut le prendre en charge car les problèmes de vision peuvent entraîner de la fatigue, des maux de tête…