Page enfant : TikTok, oui, mais avec prudence

TAHITI, le 13 avril - Plages, restaurants, ferry, parcs, cours de récréation… partout les adolescents consultent et nourrissent le réseau social TikTok. Les utilisateurs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus jeunes. Pourtant, l’appli n’est pas sans risque. Voici quelques conseils.



TikTok est une application. Elle arrive de Chine où elle s’appelle Douyin ! Elle a été lancée en septembre 2016. Elle est adaptée aux marchés occidentaux depuis 2017.



L’application est disponible sur l’Apple Store et Google Play. Depuis, elle a gagné tous les continents. Elle est disponible dans 155 pays, en 55 langues différentes. TikTok est une application exclusivement destinée aux plus de 13 ans.



TikTok, c’est quoi ?



L’appli sert à partager de courtes vidéos chorégraphiées. Les internautes chantent en play-back et dansent sur l’une de leur chanson préférée.



L’application séduit plutôt les jeunes (41% des utilisateurs ont entre 16 et 24 ans). Théoriquement, il faut avoir 13 ans pour l’utiliser. Théoriquement, car en pratique, elle circule dans les cours de récréation des écoles primaires.



En moyenne, les utilisateurs passent 52 minutes par jour sur cette application mobile.



Dangers et boucliers



L’application reste critiquée, notamment en raison de la faible protection des données des plus jeunes utilisateurs. Par ailleurs, c’est un réseau social où de mauvaises rencontres sont toujours possibles. Des cas de harcèlement existent également.



Si tu utilises l’application, as-tu bien paramétré ton compte ? Première chose, ton compte qui est "public" par défaut doit être "privé". Ainsi, tes vidéos ne seront visibles qu’aux personnes autorisées. Sinon, n’importe qui peut les voir et s’en servir !



Dans "paramètres", puis "paramètres de confidentialité" tu as plusieurs options possibles. Tu peux désactiver celle dite "autoriser les autres à me trouver", empêcher le téléchargement des vidéos, désactiver les commentaires ou bien les autoriser, mais seulement à tes amis.



Dans "bien-être digital" il y a un "mode restreint", cela permet de réduire l’intrusion de vidéos inadaptées.