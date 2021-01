Page enfant : S’initier à l’origami

TAHITI, le 27 janvier 2021 -Munis-toi d’une feuille de papier carrée. Une feuille de magazine ou de journal fera très bien l’affaire. Connecte-toi sur le site de la Maison de la culture, clique sur l’onglet médiathèque, puis sur le carré tuto. Ensuite, il te suffira de suivre les indications d’ Arno pour pouvoir réaliser une étoile en origami.L’origami est un art qui, à l’aide d’une simple feuille et d’une succession de savants pliages, permet de réaliser des fleurs, des animaux, des personnages, des moyens de transport…Pour faire de l’origami, tu n’as besoin ni de colle, ni de ciseaux. Il te faut de la patience et de la précision. Tout le monde peut pratiquer cet art et créer de nouvelles réalisations parfois impressionnantes.L’origami est probablement né en Chine où le papier a été inventé vers le 1er siècle. Le plus ancien des papiers retrouvés (et toujours existant !) a été fabriqué à partir de vieux chiffons. Ensuite, le papier a plutôt été fabriqué à partir d’écorce de mûrier.L’art du pliage du papier (tout comme le papier) a traversé les frontières. Il est arrivé au Japon vers le VIe siècle. C’est dans ce pays que l’origami s’est vraiment perfectionné et c’est pour cela qu’aujourd’hui les deux sont très liés. On associe l’origami au Japon.Il existe des réalisations en origami impressionnantes. Par exemple, la plus grande rose en origami a été faite en 2016 avec du papier japonais rare, le Futa-Washi. Elle mesurait 5,08 mètres de diamètre.Il y a maintenant différentes techniques et déclinaisons de l’origami traditionnel. Par exemple, il est possible d’utiliser la technique du papier humide pour façonner plus facilement des sculptures de papier ou bien la technique du papier contrecollé. Il faut alors coller une face de papier de soie sur une feuille d’aluminium pour garantir une certaine rigidité à la réalisation.Le Japonais Akira Yoshizawa est l’un des maîtres de l’art du pliage. Il a participé à une certaine renaissance de l’origami dans son pays. Il a, à son actif, plus de 50 000 modèles. Il est par ailleurs à l’origine d’un système de codification et d’une terminologie permettant de représenter, à travers des diagrammes, les différentes étapes de pliage.Mais avant de chercher à se perfectionner, il existe de très nombreux pliages faciles à réaliser.