Page enfant : S'échapper, un jeu d'enfants

TAHITI, le 10 mars 2020 - L'espace Escape Game Tahiti, basé à Faa'a, ouvre ce mercredi une salle pour les enfants de 7 à 12 ans. Les joueurs, inscrits en équipe, ont une heure pour mener à bien deux missions.



Un escape Game est, comme son nom l'indique, un jeu dont l'objectif est de réussir à s'échapper. " Idéalement, on se retrouve en équipe de quatre à six joueurs ", précise Christelle. C'est elle qui a écrit les scénarios de l'espace de jeu.



Pour les adultes, il existe déjà quatre salles à Tahiti avec quatre thèmes : la Tête à l'envers, Prison Break, Enquête au fenua et l'Union fait la force. Pour les enfants, une salle ouvre ce mercredi.



Principe



Les équipes sont enfermées dans la salle choisie. Elles ont très exactement 60 minutes pour en sortir. Afin d'y parvenir, il y a des énigmes à résoudre. C'est comme un grand jeu de piste qui se déroule dans une pièce unique.



Quoi qu'il se passe, dans ce jeu, la force physique n'a aucune importance. Il s'agit d'une activité calme et réfléchie qui fait appel aux capacités d'observation et de déduction ainsi qu'au bon sens.



Quel que soit l'âge des joueurs, le but du jeu et les moyens utilisés sont les mêmes. Les questions, énigmes et manipulations sont seulement adaptées au public.



" En fait, on doit comprendre comment sortir en répondant à des énigmes, en trouvant des codes, en cherchant des indices ", explique Christelle. Cela met donc en avant le sens de l'observation.



Communication et cohésion



En rédigeant le scénario "spécial kids", Christelle a mis en avant la nécessaire cohésion de l'équipe et la bonne communication entre les joueurs. " Même quelqu'un de très intelligent, ne peut pas s'en sortir seul ", insiste-t-elle.



" Les qualités de chacun doivent être mises en avant. Par exemple, la logique de l'un n'est pas la logique de l'autre, ce sont toutes les logiques mises ensemble qui permettent de faire avancer le groupe ! "



Enfin, il y a aussi de la manipulation. Les joueurs découvrent certains objets dont ils doivent trouver l'utilité, qu'ils doivent parfois associer.



Pour suivre l'évolution des parties, un game master - ou maître du jeu - reste attentif au parcours des équipes. Pour cela il utilise une caméra. Le maître du jeu interviendra physiquement dans la salle réservée aux enfants. Il ne suivra pas toute la partie à l'intérieur de la pièce mais va y jouer un rôle. Il fait partie du scénario.



Deux grandes missions



Comme les grands, les enfants vont avoir une heure seulement pour sortir. D'après Christelle, tous ceux qui sont déjà venus en famille n'ont pas trouvé le temps long. Cette durée est donc adaptée au jeune public.



Deux grandes missions de trente minutes chacune sont prévues. La première consiste à trouver un paquet particulier dans une montagne de cadeaux, la seconde est une sorte de "Qui est-ce ?", le jeu de société.



Des enfants, ravis, ont déjà testé le nouvel espace. Heureux de pouvoir faire comme les grands et d'évoluer, seuls, dans la salle. " Ils n'ont rien gagné de particulier ", précise Christelle. " La satisfaction de réussir à sortir compte suffisamment ", assure-t-elle, en rappelant que seulement 50 % des équipes y parviennent.