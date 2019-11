Page enfant : "Qwant Junior", le moteur de recherche rien que pour les enfants

internet ressemble à une ville. Il y a des endroits sécurisants et d’autres qui ne le sont pas. Il y a des habitants gentils et d’autres qui sont mal intentionnés. Et ce n’est pas toujours simple de les différencier, surtout pour des enfants !

PAPEETE, le 5 novembre 2019 -Sur Qwant Junior on peut faire plein de choses en toute sécurité : chercher, s’informer, apprendre, jouer et faire des activités. Ce moteur de recherche est tout à fait adapté aux internautes qui ont entre 8 et 12 ans.Un moteur de recherche, qu’est-ce que c’est ? C’est une application web qui permet à partir de mots ou expression (on parle de requête) de trouver différents contenus comme des sites internet mais aussi des images, des vidéos, des extraits de livres…Il existe différents moteurs de recherche dont le plus connu est Google. Certains sont "écologiques" comme Ecosia qui plante des arbres à chaque nouvelle requête, Lilo qui a des projets sociaux et environnementaux associé ou bien Ecogine qui reverse des l’argent à des associations.Qwant est un moteur de recherche français lancé en 2013 qui met en avant une démarche éthique car il ne trace par ses utilisateurs et ne vend pas les données récoltées. Qwant dit respecter la vie privée des utilisateurs. Il a différents services dont Qwant music par exemple, Qwant School ou bien encore Qwant Junior.Qwant Junior a été mis au point pour les enfants, il ne contient pas de publicité, pas de liens vers des sites d’achat en ligne et puis il filtre les résultats pour ne pas montrer de contenus violents ou pornographiques.Le directeur de Qwant Junior dit que : "Par exemple, si tu tapes "Turquie, Kurdes" les contenus effrayants ne sont pas visibles, ils n’apparaissent pas. En revanche tu peux obtenir toutes les informations pour comprendre ce qu’il s’y passe.Des liens sont proposés vers des sites comme 1 jour 1 actu, France 24 Junior, Geo Ado, Geek Junior…ou bien education.francetv.fr.Ce moteur de recherche a vu le jour en 2015 mais une nouvelle version vient d’être mise en ligne au mois d’octobre. De nouvelles thématiques sont proposées.