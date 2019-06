Page enfant : Qui a inventé le cinéma?

PAPEETE, le 25 juin 2019 - Ce week-end aura lieu le festival Cinematamua. Une conférence sera donnée, une exposition est en cours actuellement et des films anciens seront projetés toute la journée de vendredi dans trois salles de la Maison de la culture. Grâce à qui pouvons-nous regarder des films aujourd’hui ?



L’un des tout premiers tournages en Polynésie a eu lieu dès 1912. Gaston Méliès a fait escale dans nos îles pour son Voyage cinématographique de Gaston Méliès à Tahiti. Il se baladait tout autour de l’Océan Pacifique en 1912-1913 : Nouvelle-Zélande, Australie, Java, Singapour, Cambodge, japon. Il s’était arrêté au fenua.



Des neufs films qu’il a tournés avec son équipe, tous ont disparu. Il ne reste que quelques rares (et précieuses) images.



Méliès, père du trucage



Gaston Méliès était le frère de Georges Méliès qui est l’auteur, notamment, de Voyage dans la Lune, un chef-d’œuvre d’illusions. Ce film de 16 minutes (ce qui était exceptionnel pour l’époque car il date de 1902) est né grâce à un très grand nombre d’innovations techniques. Il a rencontré un franc succès rapidement.



Georges Méliès est considéré comme l’un des principaux créateurs des premiers trucages. Il était prestidigitateur.

Les frères Lumières…



Il a découvert les images photographiques animées de la première représentation publique à Paris du Cinématographe des frères Lumières. Les frères Lumières sont des personnages marquant dans l’histoire du cinéma.



D’ailleurs on dit souvent que ce sont eux qui ont inventé le cinéma. Or, ils ont déposé le brevet du cinématographe en février 1895. Un brevet c’est un titre de propriété industriel. Il confère un monopole d’exploitation de l’invention brevetée.



…et Thomas Edison



Le cinématographe était une caméra de prise de vues et en même temps un projecteur de cinéma. Cette appareil était un concurrent du kinétoscope de l’Américain Thomas Edison. Lui aussi est un homme qui a marqué le cinéma.



Car le kinétoscope est le plus ancien dispositif de l’histoire du cinéma. Il permet de visualiser des photographies les unes après les autres et rapidement ce qui donne l’impression d’un mouvement.



Il n’y a donc pas qu’un seul inventeur du cinéma. Plusieurs personnes ont mis au point des appareils de plus en plus performants. Pour les mettre au point, ils se sont inspirés d’inventions dans différents domaines ayant eu lieu précédemment.