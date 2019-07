Page enfant : Premiers secours, apprendre les gestes qui sauvent

PAPEETE, le 2 juillet 2019 - Sais-tu que la formation aux premiers secours peut être dispensée dès l’âge de 10 ans ? Elle est assurée par des organismes reconnus par le HC987 et dure sept heures. À l’issue tu reçois une attestation de compétences. Surtout tu apprends à réagir si quelqu’un saigne ou bien qu’il s’étouffe à tes côtés.



La formation aux premiers secours s’appelle très précisément formation de prévention et secours civiques de niveau 1 ou PSC1. Elle s’adresse à tous, dès 10 ans. Tu peux t’y inscrire si tu le souhaites car il n’y a pas de pré-requis.



Les pré-requis ce sont des conditions ou ensemble de conditions à remplir avant d’entreprendre quelque chose. Dans le cas du PSC1 tu n’as rien à apprendre ou à faire de particulier.



Combien de temps ça dure ?



Le PSC1 dure 7 heures. Tu peux passer ta formation en semaine pendant les vacances par exemple ou bien le week-end. Les formations sont dispensées par des organismes reconnus.



L’objectif de ces formations est de préparer aux rudiments de premiers secours. Elle remplace ce qu’on appelait avant le 1er août 2007 l’AFPS (Attestation de formation aux premiers secours).



Pendant la formation tu vas par exemple apprendre à réagir quand quelqu’un s’étouffe pour l’aider à retrouver sa respiration. Tu peux aussi apprendre à intervenir en cas de saignement d’une personne blessée, tu peux apprendre à réanimer une personne dans le besoin.



C’est une formation pratique pendant laquelle tu n’as pas à prendre de notes. On te montre des gestes, on t’explique comment les faire et pourquoi. Tu dois ensuite les reproduire. Mais rassure-toi, il n’y a rien de physique.



Tout au long de la journée, il y a plusieurs modules : la protection, l’alerte, la victime s’étouffe, la victime saigne abondamment, la victime est inconsciente, la victime ne respire pas, la victime se plaint d’un malaise et la victime se plaint après un traumatisme (plaie, brûlure, atteinte des os et des articulations…).



Comment valider ta formation ?



Pour valider ton PSC1 et obtenir ton attestation tu dois : être présent sur toute la journée, réaliser l’ensemble des gestes d’apprentissage demandés, passer une fois comme sauveteur dans une situation simulée de secourisme.



Depuis le passage de formateurs de la Fédération française de prévention des risques domestiques en avril et mai dernier, une sensibilisation des moins de 10 ans est possible.