Page enfant : "Premier chapitre", nouveau thème du rallye-lecture

TAHITI, le 27 avril 2021 - Tu aimes lire ? Tu as envie de relever un challenge ? Tu as plus de 6 ans ? Pourquoi ne pas participer au nouveau rallye-lecture de la Maison de la culture ! Il démarre mercredi et dure un mois.



Le rallye-lecture, tu connais ? C’est un jeu qui a lieu pendant un mois à la bibliothèque des enfants de la Maison de la culture. Une sélection de plusieurs titres publiés par l’École des loisirs a été faite. Elle t’attend.



Ce sont des romans. Un roman c’est un genre littéraire. C’est une œuvre imaginaire d’une certaine longueur. Dans un roman il y a un ou plusieurs personnages engagés dans des aventures. Il y a différents types de romans comme le roman historique, le roman policier…



Parmi la liste établie pour le rallye-lecture, il y a par exemple "Bizarre Bizarre" de Audren. C’est un livre à lire à partir de 6 ans qui raconte l’histoire de Félix. Félix a un nouveau maître, anglais, qui additionne les idées étranges. Un jour par exemple, Félix doit écrire dans le cahier de textes : "Pour mardi, apportez une bizarrerie." Une bizarrerie ? Félix se creuse la tête mais ne trouve rien à apporter. Il commence alors à regarder autour de lui : sa maison, ses parents, sa sœur. Tout est parfaitement normal. Peut-être même trop normal ?



Il y a aussi "Aime comme Mathilde" de Sophie Cherer. Mathilde pensait avoir tout expérimenté en matière de larmes, mais c'est bien la première fois qu'elle se retrouve à sangloter comme ça, dans son lit, au milieu de la nuit. C'est la première fois aussi qu'un garçon aussi beau que gentil lui brise le cœur...



Ou bien encore, tu pourras trouver "Imbécile heureux" de Kéthévane Davrichewy. Tom avait deux rêves : avoir sa chambre pour lui tout seul et être sûr qu'Alice l'aimait. Aujourd'hui, il devrait être le plus heureux de tous les petits garçons. Alice l'a demandé en mariage et, comble de bonheur, sa maman lui a annoncé qu'ils allaient emménager dans une grande maison ! Mais tom reste tourmenté…



Pour participer au rallye-lecture tu dois avoir entre 6 et 12 ans. Le thème retenu est : Premier chapitre. Il te faudra donc lire les premiers chapitres des livres sélectionnés. Ensuite, il faudra que tu répondes aux questions posées sur ces livres.



Le rallye démarre demain mercredi. Tu as un mois pour consulter les livres comme tu le souhaites, ils sont en accès libre. Si l’un d’eux te plaît plus que les autres et que tu veux le lire en entier tu pourras l’emprunter à l’issue du challenge, après le 26 mai. Lors de la finale, tu recevras un diplôme de participation.