Page enfant : Patrouille de France, l’excellence malgré l’incident

Toute l’équipe est navrée et tient à s’excuser d’avoir entaché le drapeau national. Quand on représente l’excellence de l’Armée de l’air et que l’on a l’honneur d’ouvrir le défilé, on ne doit pas faire d’erreur. Mais la Patrouille de France c’est avant tout des hommes et des femmes qui œuvrent au quotidien en donnant le meilleur d’eux-mêmes. Comme tous les hommes ils sont parfois faillibles. La mission continue et ce jour doit rester une fête pour tous les français.

PAPEETE, le 17 juillet 2018 -Tels sont les mots, rédigés par la patrouille de France à la suite de leur passage samedi 14 juillet au-dessus des Champs Élysées. Alors qu’ils doivent survoler Paris et tracer dans le ciel le drapeau français, une erreur est survenue. Les neufs avions ne se sont pas répartis les bonnes couleurs. Au lieu du traditionnel bleu-blanc-rouge, la Patrouille de France a tracé avec ses fumigènes un rouge-bleu-blanc-rouge.Peu importent les raisons de cette erreur rarissime. En effet, tous les hommes sont faillibles. Profitons plutôt de l’occasion pour (re)découvrir cette équipe d’exception. La Patouille de France ou Paf, est la patrouille disons acrobatique officielle de l’Armée de l’air.Elle est née en 1953, officiellement. Mais, la première démonstration aérienne en patrouille a eu lieu en 1931, avec trois avions. La mission de la Paf ? Représenter l’armée de l’air. C’est une ambassadrice de l’aéronautique française à l’étranger.D’autres équipes acrobatiques existent dans le monde comme les Red Arrows de la Royal Air Force britannique, les Blue Angels de l’aéronavale américaine, les Frecce Tricoli de l’armée de l’air italienne ou les Chevaliers Russes. La Paf reste, toutefois, considérée comme l’une des meilleures. Elle est basée à Salon-de-Provence, sur la base aérienne 701.Elle compte neuf pilotes et 35 mécaniciens. Les pilotes conduisent des alphajet. Ils partagent leur tmps entre entraînement et manifestations. Traditionnellement, elle ouvre le défilé du 14 juillet à Paris avec une représentation d’une vingtaine de minutes.Pour en savoir plus, connaître l’histoire, découvrir les pilotes et mécaniciens, prendre connaissance des formations, figures, manifestations, il existe un site officiel