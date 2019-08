Page enfant : On a volé la Joconde !

PAPEETE, le 20 août 2019 - La disparition de l’un des plus fameux tableaux de l’histoire ne date pas d’hier mais de 1911. Le mardi 22 août au petit matin La Joconde n'était plus au Salon carré où elle était exposée, sans doute subtilisée la veille au soir, après la fermeture du musée. Elle a été retrouvée deux années plus tard.



En 1911, la Joconde est au Louvre. Elle est exposée au Salon carré jusqu'au 22 août. Ce jour-là, un peintre qui avait l'habitude de réaliser des copies et qui s'intéressait à la Joconde, découvre l'absence du fameux tableau.



Pendant deux années, le tableau est resté dans un appartement de la rue de l'Hôpital Saint-Louis, à Paris ! Le voleur était un vitrier italien qui avait travaillé au Louvre et qui, en 1913, a essayé de vendre le chef-d'œuvre. Le 21 août 1911, il avait profité de la fermeture du musée pour dérober la Joconde, glissée sous sa blouse.



Aujourd'hui, le tableau est surveillé par des caméras et par une demi-douzaine de gardes.



La Joconde, ou portrait de Mona Lisa, est un tableau. Un célèbre tableau. On ne sait pas si les 7,8 millions de visiteurs annuels du Louvre s'arrêtent devant la Joconde, mais la salle où se trouve le tableau est un passage obligé. On le connaît aussi sous le seul nom de Mona Lisa.



Il existe bien des mystères autour de cette œuvre car, rien n'est clairement établi : ni l'identité du modèle, ni la commande du portrait, ni le temps pendant lequel le peintre travailla sur l'œuvre ou la conserva, ni les circonstances de son entrée dans la collection royale française. On ne trouve pas de traces écrites à propos de tout cela.



Il a été peint par l'artiste Léonard de Vinci sans doute entre 1503 et 1506 ou 1513 et 1516. Peut-être même que le peintre la travaillé jusqu'en 1519. À cette époque déjà, il était célèbre, il était considéré comme une œuvre d'une perfection inégalée.



Léonard de Vinci est un artiste et penseur, il était tout à la fois scientifique, ingénieur, inventeur, anatomiste, peintre, sculpteur, architecte, urbaniste, botaniste, musicien, poète, philosophe, écrivain. Il organisait aussi des spectacles et des fêtes.



La femme représentée sur le tableau est sans doute Lisa Gherardini, l'épouse de Francesco del Giocondo qui était un marchand d'étoffe florentin. Mais il y a eu de nombreuses autres hypothèses. Il a é même été question d'un auto-portrait !



Si tu regardes bien, tu devineras un voile noir translucide sur la chevelure de Lisa. Son visage est totalement épilé, il n'y a ni cils, ni sourcils. Ceux-ci auraient été effacés vers le milieu du XVIe siècle par un inconnu.



Lisa est assise sur une sorte de fauteuil en bois semi-circulaire. Le siège possède des accoudoirs. Elle se trouve sans doute sur une terrasse.



Le nom féminisé de Giocondo est Gioconda. Ce dernier, une fois francisé, est devenu Joconde.



Léonard de Vinci n'aurait pas remis l'œuvre à son commanditaire. Il l'aurait emmené avec lui lors de son déménagement en France et, à sa mort, le tableau serait entré dans la collection de François 1er.



Depuis le 17 juillet, la salle des États où la Joconde était exposée est en travaux. Le tableau est donc exceptionnellement situé ailleurs, dans la galerie Médicis jusqu'à la fin du chantier (mi-octobre 2019). Ce qui provoque certaines difficultés de visites.