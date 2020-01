Page enfant : Molière l’éternel

TAHITI, le 14 janvier 2020 - Baptisé le 15 janvier 1622, Jean-Baptiste Poquelin alias Molière fait partie de l’Histoire. Celui qui est à l’origine de la Comédie-Française a signé plusieurs œuvres que des générations d’élèves de tout âge ont étudié, étudient et continueront à étudier.



Jean-Baptiste Poquelin est plus connu sous le pseudonyme de Molière. On ne sait pas pourquoi il a choisi ce nom d'emprunt en particulier.



Le pseudonyme est un nom choisi par une personne pour masquer son identité. C’était son nom de scène, puis petit à petit son nom dans la vie. À l’époque, les comédiens prenaient souvent des pseudonymes pour épargner la honte à toute leur famille ! Être comédien n’était pas bien vu au XVIIe siècle. L’Église catholique considérait les acteurs comme des êtres dépravés (cela veut dire corrompus moralement), elle leur refusait d’ailleurs une place au cimetière.



Molière était comédien et dramaturge, c’est-à-dire qu’il écrivait des pièces de théâtre. La dramaturgie est l’étude ou l’art de la composition théâtrale. Il a été baptisé le 15 janvier 1622 et est mort le 17 février 1673. Il avait 51 ans.