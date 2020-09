Page enfant : Matinée BD à la Maison de la culture

TAHITI, le 1er septembre - Des ateliers seront proposés samedi dans différentes salles de la Maison de la culture pour clore la semaine "spéciale BD". Les enfants sont invités à y participer dès 4 ans ! L’occasion d’en savoir plus sur ce que l’on appelle le 9e art.



Il est difficile de donner une date de naissance à la bande dessinée (BD). Il semble que le genre soit né en Suisse dans les années 1830. En France on parle de bande dessinée, mais il y a également les comics aux États-Unis ou bien les mangas au Japon.



Ce genre, en France, a longtemps été réservé aux enfants. Il a été décrié. Dans les années 1960 on a vraiment commencé à parler de 9e art (cette expression a vu le jour plus tôt mais on ne l’a pas trop utilisée lors de son apparition et on ne sait pas exactement qui l’a inventée).



Certains parlent maintenant de "littérature dessinée", c’est dire si le genre a gagné ses lettres de noblesse !



Ce qu'est une BD



Une BD est un ensemble de bandes de dessins qui racontent une histoire. Les textes et les images se complètent, le texte n’est pas là pour décrire l’image. Et puis, il doit y avoir des séquences d’images. C’est-à-dire une succession d’images.



Une BD est composée de planches qui sont les pages entières. Au sein des planches il y a des bandes ou strip qui sont les successions horizontales de plusieurs vignettes.



Une vignette est une case. Les pensées et les paroles des personnages sont rédigées dans des bulles. On parle aussi de ballon ou de phylactère. C’est un élément graphique qui permet d’attribuer un certain texte à un personnage en particulier. Cet élément est rond ou carré. Il est relié au personnage par un trait, des petits ronds.



Le vocabulaire associé à la bande dessinée est riche et spécifique. Il n’est pas utile de le connaître dans les détails pour profiter de la lecture d’une bande dessinée.