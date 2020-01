Page enfant : Marco Polo l’aventurier

TAHITI le 21 janvier 2020 - Ce Vénitien, mort le 8 janvier de l’année 1324, a vécu à la cour d’un empereur mongol. Il n’était pas le premier à s’y rendre, mais il a été celui qui a décrit pour la première les réalités chinoises. Il est aussi celui qui a fait référence au Japon alors inconnu.



Marco Polo est sans doute né à Venise en 1254. Il a vécu dans une famille de commerçants. Son père et son oncle ont possédé plusieurs comptoirs dans le quartier vénitien de Constantinople.



Constantinople est l’appellation ancienne et historique de l’actuelle ville d’Istanbul en Turquie. Son nom originel était Byzance. Elle était la capitale de l’Empire Byzantin jusqu’en 1453.



Cette ville a ceci de particulier qu’elle est à la fois en Europe et en Asie ! En son sein se trouve le détroit (c’est un bras de mer) du Bosphore. Il y a toujours eu de nombreux échanges commerciaux sur les rives de la ville. De nombreuses marchandises voyageant entre les deux continents ont traversé le détroit.



Rencontre avec Kūbilaï Khān



Alors qu’il est âgé de 15 ans, son père et son oncle rentrent d’un long voyage en Asie centrale où ils ont rencontré le premier empereur mongol Kūbilaï Khān. Cet empereur était un khagan mongol puis il a été empereur de Chine où il a fondé la dynastie Yuan. Il était le petit fils de Gengis Khan.



Les Mongols sont un peuple nomade vivant actuellement en Mongolie, Russie et Chine. Ils ont été à l’origine de l’un des plus grands empires de tous les temps. Au XIIIe siècle, ils se rassemblèrent autour de Gengis Khan.



Gengis Khan est né vers 1160 et est mort en 1227. Son nom signifie roi universel en mongol. Son vrai nom est Temüdjin. Pour les Mongols, Gengis Khan est une figure légendaire. Il est très respecté. Mais dans de nombreuses régions d’Asie qui ont été ravagées par ses guerres ou celles de ses successeurs, il est plutôt considéré comme un conquérant impitoyable et sanguinaire.



Lors de leur rencontre avec Kūbilaï Khān, le père et l’oncle de Marco Polo se sont vus proposer le monopole (cela signifie l’exclusivité) de toutes les transactions commerciales entre la Chine et la Chrétienté (c’est-à-dire du monde chrétien). En échange, ils devaient demander à des savants et artistes de se rendre auprès de l’empereur.



En 1271, Marco Polo a 17 ans. Il retourne avec son père, sa mère et son oncle en Asie, à la cour de Kūbilaï Khān. Ils mettent trois ans pour s’y rendre, empruntant l’un des nombreuses routes de la soie. Les routes de la soie sont un réseau ancien de routes commerciales entre l’Asie et l’Europe. Elles reliaient Chang’an en Chine et Antioche en Syrie médiévale. Elles tirent leur nom de la plus précieuse des marchandises qui y était transportée : la soie.



Marco Polo est devenu à la cour un enquêteur-messager du palais impérial. Il a accompli différentes missions pour le grand khan en Chine mais aussi dans l’océan indien.



Retour à Venise



Il est rentré avec ses parents en Italie, à Venise, en 1295, après 15 ans d’absence. Il a terminé sa vie en Italie où il a participé notamment à une guerre qui opposait Venise à Gênes.



Marco Polo a écrit un livre qui raconte l’empereur et sa cour : le Devisement du monde. Il a été un observateur attentif de tout ce qu’il s’y passait. Il parlait très bien le mongol, le chinois, le persan, le ouïgour et l’arabe, en plus de l’italien et ne portait pas jugement négatif sur ce qui l’entourait. Ses textes sont donc précieux.



Certains s’interrogent toutefois sur la véracité de son propos. En d’autres termes ils se demandent s’il est vrai ou imaginaire.



Grand voyageur, il a révélé l’existence du Japon (Cipangu) que l’Occident ne connaissait pas encore. Il n’y est lui-même jamais allé mais en avait entendu parler à la cour. Ses observations ont servis aux cartographes et il a inspiré l’expédition de Christophe Colomb.



Christophe Colomb est le navigateur italien qui, en cherchant une nouvelle route vers l’Inde, a débarqué en Amérique.