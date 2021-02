Page enfant : Les émotions au cœur d’un nouvel atelier

TAHITI, le 2 février 2021 - Sara Aline a imaginé un atelier dédié aux enfants sur la gestion des émotions. L’idée est de lire, discuter, vivre et créer des outils de gestion des émotions. Le premier atelier sera organisé mercredi 10 février à la Maison de la culture. L’animatrice et auteure a par ailleurs lancé une série de livres sur les émotions.



"Je commencerai par lire les livres" annonce Sara Aline, pour décrire l’organisation des ateliers qu’elle va animer à la Maison de la culture. Les livres sont ceux qu’elle a écrits sur les émotions, la tristesse et la colère. Ce sont les deux premiers d’une collection de cinq ouvrages. "Je ferai remarquer aux enfants que ces livres sont découpés en trois parties. Une première raconte ce qui se passe dans le corps, une deuxième parle des outils et la troisième d’un retour au calme."



Une expérience intense et complexe



L’émotion est quelque chose que tu vis qui est souvent complexe, et intense. En la reconnaissant et en l’acceptant tu peux utiliser des outils pour mieux t’en occuper. Car il n’est pas question de la laisser s’exprimer sans limite, mais de constater qu’elle est là et la libérer. "On libère l’énergie", précise Sara Aline.



Pour cela des outils existent. "Pendant l’atelier je vais montrer des outils que j’aurais apportés, je vais en présenter plusieurs à choisir." Parmi les outils se trouvent par exemple un oreiller dans lequel on peut crier, sur lequel on peut sauter. Il y a une bouteille d’eau remplie de morceaux colorés flottants que l’on peut agiter. Les enfants peuvent aussi, lorsqu’ils sont tristes ou en colère, dessiner leurs émotions, puis chiffonner et jeter le dessin. Les options sont multiples et feront l’objet d’un temps de création pour que l’atelier puisse se poursuivre à la maison en cas de besoin.



"Pendant le temps de création, j’expliquerai aux parents (les plus jeunes devront être accompagnés d'un parent) quelques mécanismes", annonce Sara Aline. Enfin, un retour au calme suit souvent la phase de colère. Des exercices de respiration seront proposés.