Page enfant : "Les animaux du Pacifique", saison 2 !

TAHITI, le 16 septembre 2020 - La série "Les Animaux du Pacifique" continue de raconter les bêtes de Polynésie aux petits et aux grands. La deuxième saison vient tout juste d’être lancée en ligne. L’occasion de (re)découvrir les mammifères, poissons, oiseaux du territoire.



Cette série a été pensée par le réalisateur Nicolas Perou qui est également le producteur. À ses côtés Anaïs Perou, sa sœur, s’occupe de la documentation.



Car avant de pouvoir mettre en scène l’histoire, il faut vérifier toutes les informations qui sont données. D’après Nicolas Perou, " cela demande beaucoup de temps ". Il faut contacter les spécialistes de chaque animal, celui qui connait la baleine, les requins ou bien encore les insectes.



Lanna Souvanny dessine. Laurence Liao fait la voix off. Une voix off c’est la voix d’un personnage qu’on ne voit pas à l’écran. Hugues Damesin est chargé de la musique et du mixage.



Une série pédagogique



Chaque épisode fonctionne de la même façon. C’est un programme familial, pédagogique. D’abord, pendant que le dessin prend forme petit à petit, que des taches de couleurs s’organisent et qu’un trait de crayon évolue sur l’image, il faut chercher à deviner l’animal.



Ensuite, la voix off parle de l’animal, de sa famille, de sa biologie, sa reproduction, son mode d’alimentation, son lieu de vie, son espérance de vie, ou bien encore les menaces qui peuvent peser sur elle.



Par exemple, savais-tu que la tortue était spongivore ? Cela signifie qu’elle mange des éponges ! Quand un mot particulier, peu connu, important est prononcé, il apparaît sur le dessin pour bien se le rappeler. La tortue imbriquée est une espèce qui mesure en moyenne 90 cm et qui pèse autour de 60 kg. Elle protège la barrière de corail.



Les deux saisons de la série Les Animaux du Pacifique ont déjà été diffusées sur une chaîne de télévision à partir d’avril 2018. Elles comptent chacune 52 épisodes.



Comme tu pourras l’apprendre dans la série, il y a des animaux endémiques et certains qui sont arrivés au fil du temps, comme le canard ou bien le hibou. Ces derniers ont un impact sur la faune locale.



Diffusion hebdomadaire



La première saison est d’ores et déjà sur internet, la seconde est dévoilée petit à petit depuis trois semaines. La diffusion est hebdomadaire, cela veut dire que les épisodes sont mis en ligne une fois par semaine. Aujourd’hui, toute une communauté s’est construite autour de la série. Nicolas Perou aimerait faire un livre avec les 104 animaux qu’il a présentés.