Page enfant : Les Comptineurs de Tahiti chantent les chats

PAPEETE, le 8 octobre 2019 - Le dernier né des Comptineurs de Tahiti vient de sortir. Il s’appelle Chat La La, ce ne sont que des chansons de chats. Ils nous racontent les rencontres qui ont donné naissance à ces titres.



Plusieurs éléments sont à l’origine du projet d’album consacré aux chats. En fait, ce sont plusieurs rencontres avec des chats, si on veut être plus précis. " C’est vrai que ça vient de plein de trucs finalement ", reconnaît Christine Vinolo.



Il y a eu des séjours. Christine Vinolo et Jérôme Descamps sont allés au Portugal et en Turquie, à Istanbul. " Il y en avait partout, c’était marrant, là-bas les gens adorent ces animaux. Au Portugal surtout. "



Une autre fois, c’était un après-midi, le duo était installé chez son fils en France. Il faisait très chaud, c’était en été. Il y avait une petite piscine et Pito, le chat, qui à intervalles réguliers faisait tremper sa queue dans l’eau. Sans doute pour se rafraîchir. En voyant ça, Christine a dit : " Un chat qui pêche sans canne à pêche, la queue dans l’eau, c’est rigolo ! " La première chanson se profilait.



Tu pourras retrouver sur l’album des dédicaces à tous ces animaux croisés. À Istanbul, au Portugal, en France. L’une des chansons est introduite par une phrase en turque sur des airs de musique turque.



Pour l’illustration, différentes techniques ont été utilisées : le collage, le dessin, le fusain, l’acrylique, le numérique…



Les chansons sont de véritables comptines, " on a beaucoup joué avec le son des mots ", disent les Comptineurs. Il y a une fanfare, une comptine mélancolique, une berceuse également.



Il y a par ailleurs de très nombreuses voix d’enfants. Ils sont cinq dont un avait 2 ans lorsqu’il a participé à l’enregistrement.



Si tu ne connais pas encore les Comptineurs, sache qu’ils ont déjà fait plusieurs albums qui connaissent un grand succès chez les tout-petits (de la naissance à 7-8 ans). La fameuse chanson Baleine à bosse, c’est eux.



Leur dernier, les Jazz’nimaux, s’adressait à un public un tout petit peu plus âgé que d’habitude. Ce sont des chansons de jazz pour les enfants à partir de 5 ans et sans limite d’âge.