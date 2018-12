Page enfant : Le thé, toute une histoire

PAPEETE, le 12 décembre 2018 - Le 15 décembre est une journée dédiée au thé. Elle a parfois été célébrée le 9. Quoi qu’il en soit le thé, considéré comme la boisson la plus consommée dans le monde après l’eau, à son jour dans l’année. Il a été mis en lace pour rendre hommage à tous les acteurs, des planteurs de l’arbre aux consommateurs.



La légende raconte qu’en l’an 2737 avant JC, l’empereur Shennong s’est installé à l’ombre d’un arbre pour faire bouillir de l’eau et se désaltérer. Une brise a détaché quelques feuilles de cet arbre (un théier sauvage). Les feuilles sont tombées dans l’eau lui donnant une couleur et un parfum délicat. L’empereur, séduit, en reprit. Le thé était né !



En fait, les théiers sont des arbres qui peuvent atteindre jusqu’à 10 mètres. Dans les plantations, ils sont maintenus à 1,20 voire 1,50 mètre pour faciliter l’exploitation. Les plus grands producteurs de thé sont la Chine, l’Inde, le Kenya, le Sri Lanka (75% de la production mondiale à eux quatre) mais aussi le Japon, le Népal, la Corée du sud, Taiwan…



La cueillette se fait généralement à la main, d’où le prix de ce produit. En fonction de la qualité du thé que l’on veut obtenir on prélève le bourgeon au bout de la tige et la feuille qui est tout à côté. Ou bien on prend le bourgeon et les deux feuilles qui suivent ou bien encore le bourgeon et les trois feuilles qui suivent. La feuille de meilleure qualité étant celle qui se trouve la plus proche du bourgeon.



Il existe différentes couleurs de thé : vert, noir, oolong, blanc, jaune… La couleur est fonction du traitement des feuilles après leur ramassage.



Le thé vert est un thé dont les feuilles ont été chauffées pour arrêter le processus d’oxydation. L’oxydation est un phénomène naturel qui se produit en présence d’oxygène.



Le thé noir est un thé dont les feuilles sont complètement oxydées. Le thé oolong (bleu-vert ou wulong) est un thé dont les feuilles sont un peu oxydées.



Le thé blanc est un thé dont les feuilles sont seulement séchées au soleil. Le thé jaune est rare, est un thé dont les feuilles sont très légèrement fermentées sous une couche de paille. La fermentation a lieu en présence de micro organismes. Ce sont eux qui sont responsables de la transformation.



Tu as sans doute également entendu parler de rooibos. Ce n’est pas un thé. C’est une boisson issue d’une plante d’Afrique du sud, comme la tisane. La tisane qui est une boisson obtenue à partir de plantes (fruits, fleurs…). La tisane ne contient pas de théine, une molécule du thé qui stimule l’organisme (comme la caféine).



Enfin, le thé matcha est une poudre très fine de thé vert moulu. Il est utilisé pour la cérémonie du thé japonaise et diverses préparations japonaises (mochi, soba, crème glacée) et de plus en plus dans les pâtisseries occidentales.