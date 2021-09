Page enfant : Le reo tahiti du quotidien avec Tama et Vai

TAHITI, le 21 septembre 2021 - Les personnages principaux du premier imagier en tahitien, Tama et Vai, sont désormais sur TNTV tous les mercredis pour t’accompagner dans l’apprentissage du reo tahiti de tous les jours de manière ludique et concrète. Leurs aventures, qui séduisent petits et les grands, reviennent dans une série baptisée Tama ‘e Vai mā.



Ils ont eu une vie avant l’écran ! Vai et son frère Tama sont les héros d’un imagier embarquant les lecteurs dans un monde de mots et d’expressions en reo tahiti. Cet imagier, intitulé Ma’a hōho’a nō te parau et publié en fin d’année 2020, connaît un joli succès. Il permet aux petits comme aux grands de découvrir plus de 200 mots.



L’imagier est un petit livre qui se découpe en dix chapitres. Ces chapitres sont autant d’histoires sur des thèmes variés que sont le marché (couleurs, fruits et légumes), le corps, l’école, la course du soleil, les animaux… Le livre existe en version papier, mais aussi en version numérique. Il est complété par une version audio pour accompagner le texte et les dessins. Depuis mercredi dernier, Tama et Vai sont également sur petit écran !



Vai est interprétée par Teura Maurin et Tama par Kylian Philippet. Ils évoluent devant la caméra du réalisateur Heiano Alezrah, d’Em Production, assisté par Haurai Tarati. Les épisodes de la série ont été coécrits par Heiura Itae-Tetaa (auteure de l’imagier) et Magnolia Chaussoy-Liao. Il s’agit d’une "adaptation libre", précise Heiura Itae-Tetaa.



Douze épisodes



L’adaptation télévisée de l’imagier, intitulée Tama ‘e Vai mā, est une série de douze épisodes qui durent chacun entre sept et neuf minutes. Ils sont diffusés toutes les semaines, le mercredi après-midi. Différents personnages y évoluent. Teura Maurin, la grande sœur, a pour but d’apprendre des mots tahitiens avec son frère, Tama, tandis qu’elle passe des vacances chez sa grand-mère. Comme Kylian Philippet, avant le tournage, elle ne connaissait que quelques mots de reo tahiti. L’aventure lui a permis d’en découvrir beaucoup d’autres. "Ce qui est bien, c’est que l’on répète les principaux mots à retenir pendant les épisodes. Ça aide."



Le casting a eu lieu en mai. Entre 30 et 40 acteurs amateurs ont répondu à l’appel ! "On cherchait de l’humain", insiste Heiura Itea-Tetaa pour justifier le choix des personnages. L’équipe a été servie. "Mes moments préférés ? Quand on rigolait tous ensemble", rapporte Teura Maurin.



Chaque semaine, les téléspectateurs découvrent un nouvel épisode consacré à un thème : la plage, l’école… Le premier épisode était consacré à l’alphabet. Les téléspectateurs retrouveront dans les prochains épisodes Tama et Vai, bien sûr, ainsi que quatre ou cinq adultes principaux. "Lorsque les adultes parlent, précise Heiura Itea-Tetaa, ils utilisent le tahitien. Leurs propos sont sous-titrés en tahitien et en français. Les enfants, eux, s’expriment en français."



"’Aita ra e pe’ape’a."



Dans le premier épisode, Tama qui retrouve sa grand-mère au petit matin pour prendre son petit déjeuner : "Mamie, je ne comprends pas ce que tu me dis !" Car elle vient de s’adresser à lui en reo tahiti. "’Aiū mā, ‘aita paha te ‘āparaura’a reo tahiti a pāpā e māmā i te fare e nava’i ra", répond-elle. "Les enfants, je crois que vos parents ne vous parlent pas suffisamment en tahitien à la maison", peuvent lire les téléspectateurs. "’Aita ra e pe’ape’a." "Mais pas de panique." "Nā Mamie ia e ha’api’i au ia ‘ōrua." "Mamie va vous apprendre." Tous les téléspectateurs vont pouvoir profiter de cet apprentissage dans les semaines à venir. L'épisode de cet après midi est consacré aux chiffres.