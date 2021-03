Page enfant : Le jeu du patrimoine au Musée des îles traduit en reo

TAHITI, le 2 mars 2021 - Il y a presque deux ans, un jeu du patrimoine était lancé dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. Ce jeu géant, s'inspirant du jeu de l'oie, à destination des scolaires permet de (re)découvrir le patrimoine polynésien. Il a été traduit en reo.



Dès 8 ou 9 ans, les élèves des classes de Tahiti et des îles peuvent jouer au jeu du patrimoine dans les jardins du Musée de Tahiti et des îles. C’est un jeu géant qui permet de (re)découvrir le patrimoine polynésien.



Ce jeu s’inspire du jeu de l’oie, il se trouve sur une dalle à l’extérieur. Il a été illustré par des artistes locaux : HTJ, Cronos, Abuze et Rival. Les sujets abordés ont trait au patrimoine culturel, mais aussi environnemental. Il y a 31 cases et, sur chacune d’elle, des vidéos sont associées.



Pour y jouer, il faut constituer des équipes entre trois ou cinq personnes et répondre à des questions via des tablettes tout au long de la partie. Les équipes doivent être constituées avant d’arriver au musée.



Deux élèves vont représenter les pions, un élève est chargé de jeter le dé, un autre de répondre aux questions. Il y a également un arbitre pour le questionnaire. Pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer au musée, des plateaux de jeux sont maintenant disponibles. Il en existe huit au total.



Une version testée et validée



Le jeu était jusqu’alors disponible en français. Il a été traduit par une étudiante en licence de reo à l’Université de la Polynésie. Elle a dû, pour cette mission, adapter certains concepts qui ne sont pas les mêmes selon la langue utilisée.



La version en reo du jeu du patrimoine a été validée par des professeurs de l’université. Puis, elle a été testée et ajustée par des élèves de Speak Tahiti – Paraparau Tahiti. Ce service d’apprentissage innovant continue d’ailleurs à l’utiliser.