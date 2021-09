Page enfant : Le cœur, un muscle extraordinaire

TAHITI, le 28 septembre 2021 - Ce mercredi 29 septembre, c’est la Journée mondiale du cœur. L’occasion de découvrir comment fonctionne cet organe si particulier, ce muscle qui se contracte puis se relâche sans arrêt depuis le tout début de ta vie.



Déjà, alors que tu te développais dans le ventre de ta maman, ton cœur battait ! Le cœur est en place dès les premières semaines de grossesse, il est le premier organe à se développer. Il est l’organe sans qui la vie n’est plus. La formation du cœur démarre à partir de la deuxième semaine de vie intra-utérine. Son architecture définitive est établie à deux mois de grossesse.



À quoi sert-il ?



Le cœur permet la circulation du sang dans les veines et les artères. La veine étant le vaisseau qui conduit le sang des organes et muscles vers le cœur. La veine étant un vaisseau qui, du cœur, distribue le sang à tout le corps. Le cœur est un muscle qui joue le rôle d’une pompe. Il est creux et se contracte et se relâche sans cesse.



Le sang, pompé, est ensuite propulsé. Le battement des artères crée le pouls que tu peux sentir au niveau du poignet par exemple (on parle de pouls cubital ou radial), mais aussi au niveau du cou (pouls carotidien), de la cheville (pouls tibial postérieur)… Le pouls est la fréquence cardiaque, c’est-à-dire le nombre de battements de cœur par minute. La fréquence cardiaque d’un enfant est plus rapide que celle d’un adulte. Elle peut-être supérieure à 100 battements par minute au repos. En toute logique, le nombre de battements par minute augmente avec l’effort, car ton corps a besoin de plus d’oxygène et donc le sang doit circuler plus vite pour le distribuer.



Sais-tu que les battements du cœur varient au long de la vie, mais aussi d’un individu à un autre ou bien encore d’une espèce à une autre ? Par exemple plus un animal est gros, moins son cœur bat vite. Celui de la baleine par exemple bat neuf fois par minute alors que celui du colibri en plein vol 1 200 fois par minute.



Où est-il ?



Le cœur se situe dans le thorax près des deux poumons. Pour te faire une idée de la taille de cet organe tu peux fermer tes poings et les rapprocher. Il est gros comme une grosse orange ou un petit pamplemousse. Il est situé dans la très grande majorité des cas à gauche. Mais il existe des gens chez qui le cœur se trouve à droite. C’est exceptionnel, mais possible.



Il est composé de deux grandes parties : la partie de gauche reçoit le sang riche en dioxygène (à distribuer) et celle de droite reçoit le sang riche en dioxyde de carbone (à éliminer). Chacune de ces parties a deux cavités, une oreillette en haut et un ventricule en bas.