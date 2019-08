Page enfant : Le 7 août 1947, le Kon-Tiki arrivait en Polynésie

PAPEETE, le 6 août 2019 - Il y a 79 ans jour pour jour, le bateau le Kon-Tiki entrait en Polynésie par les Tuamotu. Ce radeau, construit sans clous à partir de neuf troncs d’arbres, venait de parcourir 8 000 kilomètres à travers le Pacifique.



L’histoire du Kon-Tiki est également celle de Thor Heyerdahl, un anthropologue, archéologue et navigateur norvégien. Un anthropologue est un scientifique qui étudie l’être humain sous différents aspects physiques et culturels.



Avec cinq compagnons, Thor Heyerdahl a traversé le Pacifique sur un radeau appelé Kon-Tiki. L’embarcation est partie du Pérou (Callao, un port de pêche près de Lima) en Amérique du sud et a rejoint la Polynésie française, et plus précisément l’atoll de Raroia aux Tuamotu.



Elle est arrivée aux Tuamotu le 7 août 1947 après avoir effectué 8 000 kilomètres. Le Kon-Tiki a dérivé pendant 101 jours avant d’atteindre sa destination finale.



Une expédition en guise de preuve



Thor Heyerdahl s’intéressa très jeune à la nature. Il rechercha des expériences au plus près de cette nature. Il décida, au cours de sa jeunesse, de se rendre à Fatu Hiva aux Marquises, pour un séjour d’un an. Il avait une petite vingtaine d’années.



Au cours de son séjour il entendit un certain nombre de contes. Il prêta une grande attention aux paroles des Marquisiens qui disaient que leurs ancêtres avaient été poussés par les vents et les courants marins d’est en ouest.



Les thèses scientifiques disaient que les Polynésiens venaient d’Asie, Thor Heyerdhal compris à Fatu Hiva qu’ils venaient plutôt d’Amérique du sud. Il travailla sur cette théorie (qui reste toujours controversée, c’est-à-dire qui ne fait pas l’unanimité) jusqu’à construire un radeau et prendre la mer.



Il organisa l’expédition du Kon-Tiki sur cette base. L’embarcation fut construire grâce à des techniques qui pouvaient être connues des incas : sans clous, à partir de troncs d’arbres. Elle était dotée d’une voile. Puis, elle largua les amarres le 28 avril 1947.



Par la suite, Thor Heyerdahl a vécu d’autres aventures et monté d’autres expéditions ailleurs dans le monde pour prouver que les anciens étaient de grands voyageurs. Il a par exemple rallié la Barbade en partant du Maroc à bord d’une petite embarcation en papyrus baptisée Râ II.



Il a essayé de traverser le golfe Persique à bord d’un radeau de roseaux. Le golfe Persique sépare l’Iran de la péninsule arabique dans l’océan Indien. Il est mort en Italie en avril 2002.