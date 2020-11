Page enfant : La tristesse et la colère, premiers livres polynésiens sur les émotions

TAHITI, le 24 novembre 2020 - Sara Aline a écrit des livres sur les émotions. Cinq albums sont prévus, deux sont déjà sortis. Ils parlent de la tristesse et de la colère et permettent aux enfants, comme aux parents, de mieux comprendre et mieux gérer ces troubles.



Ces livres ont été écrits pour " aider les enfants et les parents ", explique Sara Aline. Elle est l’auteure d’une série d’albums sur les émotions.



Une émotion c’est un trouble, une réaction qui est causée par un sentiment fort lié à la peur, la surprise, la joie, la colère…



On peut ressentir des émotions devant un spectacle, une scène dans la rue, la réaction de quelqu’un avec qui l’on parle, un geste réalisé non loin de nous devant nos yeux.



Cela ne dure pas. C’est passager. Il ne faut pas que cela dure. " Ce n’est pas recommandé de garder les émotions à l’intérieur de soit, car cela peut faire du mal ", explique Sara Aline. Elle est spécialiste de l’éducation positive et de la communication non violente.



De ce fait, elle a un certain nombre d’outils pour apprendre à gérer ses émotions, quel que soit l’âge. Elle partage ses outils à travers des ateliers, des vidéos et maintenant, les livres.



Les émotions mettent le corps en tension, entraînent la sécrétion d’hormone du stress. Une hormone est un messager du corps. Cela peut avoir des effets à cours terme, mais aussi à long terme si les émotions reviennent sans cesse sans qu’elles soient gérées.



La série d’albums sur les émotions compte cinq titres, les deux premiers sur la tristesse et sur la colère sont déjà sortis. Trois autres suivront sur : la peur, la joie, le dégoût. Tous ont été illustrés par Mme Marie.



Chaque titre raconte l’histoire d’un petit garçon ou d’une petite fille qui ressent une émotion. Ensuite, l’enfant décrit cette émotion.



Enfin, il trouve le moyen de faire sortir l’émotion de façon respectueuse pour lui-même et pour ceux qui l’entourent.



Par exemple, en cas de colère, il peut crier. Mais il doit, pour faire cela, s’isoler, aller dans une vallée par exemple, au grand air. Il peut crier dans un oreiller mais pas dans une voiture fermée avec toute sa famille.



Les outils décrits sont très utiles pour les enfants mais aussi pour les parents. Car, les adultes n’ont pas toujours les réactions adaptées selon les situations. Ils sont eux-mêmes agités par des émotions qu’ils ne maîtrisent pas toujours.



Ou bien, ils ne comprennent pas toujours les comportements des enfants qui vivent des émotions fortes.