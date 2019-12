Page enfant : La saga Skywalker prend fin

TAHITI, le 17 décembre 2019 - L’ascension de Skywalker, en version originale The Rise of Skywalker, est le dernier épisode annoncé d’une trilogie de trilogies qui a démarré il y a plus de 40 ans. La présentation mondiale de ce film a eu lieu lundi à Hollywood. Tahiti devra attendre ce soir.



Une première présentation officielle du dernier Star Wars intitulé L’ascension de Skywalker (ou The Rise of Skywalker) a eu lieu à Hollywood lundi. Le public était restreint et composé seulement d’invités de marque.



Parmi eux, il y avait le P-dg de Disney, Bob Iger, car la firme a racheté Lucasfilm, la société de production de George Lucas – le créateur de Star Wars – en 2012. Il a dit à propos de l’Ascension de Skywalker qu’il allait procurer aux fans " un sentiment d’achèvement, une forme de satisfaction ".



Un fan (abréviation de fanatic en anglais, littéralement "fanatique") c’est un admirateur zélé d’une célébrité, d’un groupe, etc. Il possède de grandes connaissances sur son sujet adoré et le suit avec une grande fidélité et une grande ferveur.



En fait, d’autres films consacrés à l’univers Star wars sont programmés, mais l’Ascension de Skywalker conclut officiellement la série qui a été initiée par le chevalier jedi Luke Skywalker porté à l’écran en 1977 par Georges Lucas.



Une véritable mythologie



Pour Bob Iger " Star wars est sans doute la mythologie la plus forte de notre époque moderne ". Elle a vu le jour grâce à Georges Lucas qui est un réalisateur, scénariste et producteur américain. Star Wars (qui signifie guerre des étoiles) est aujourd’hui constitué de trois trilogies (et plusieurs films dérivés). C’est une saga cinématographique américaine du genre Space opera.



Le space opéra (ou opéra de l’espace) est un sous-genre de la science fiction qui est caractérisé par des histoires d’aventures épiques ou dramatiques se déroulant dans un cadre géopolitique complexe.



La première trilogie de Star wars dite aussi trilogie originale a été créée par Georges Lucas. Elle est sortie entre 1977 et 1983. Elle est composée des épisodes 4 à 6 !



Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi et Dark Vador



Luke Skywalker que l’on découvre au tout début est un jeune ouvrier agricole qui va s’engager auprès de forces rebelles (l’Alliance rebelle) après le massacre de sa famille par des soldats impériaux. Il est initié aux pouvoirs de la "force" par Obi-Wan Kenobi assassiné rapidement par le maléfique Dark Vador.



L’Alliance rebelle est une organisation qui cherche à détruire la station spéciale Étoile noire, l’arme absolue de l’Empire galactique. Au fil des films, les amateurs de Star Wars ont découvert de nouvelles intrigues, de nouveaux personnages dont Han Solo, maître Yoda, princesse Leia, C-3PO, R2-D2 ou bien encore Chewbacca.



La deuxième trilogie est sortie entre 1999 et 2005, elle est composée des épisodes 1 à 3. La dernière trilogie, enfin, est sortie entre 2015 et 2019. Elle est composée des épisodes 7 à 9. Elle s’achève aujourd'hui avec l’Ascension de Skywalker.