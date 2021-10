Page enfant : L'art de la customisation en live

TAHITI, le 5 octobre 2021 - Ce mercredi et ce samedi, deux séances de peinture sur textile sont prévues dans une boutique du Centre Vaima. L’artiste Laurence Calabuig y réalisera des performances, elle customisera des pièces de textiles. Tu ne pourras pas participer à cette performance, mais tu peux venir avec l’un de tes vêtements et repartir avec une pièce unique et originale !



Prépare-toi à vivre quelque chose d’original. Mercredi et samedi, l’artiste Laurence Calabuig va réaliser des performances artistiques. Une performance artistique est une œuvre en cour de réalisation. C’est-à-dire que l’artiste va réaliser des œuvres sous tes yeux !



Laurence Calabuig va customiser des pièces de textiles en live. Elle va peindre sur des vêtements avec de l’acrylique et/ou de la peinture spéciale. Tu ne pourras pas y participer, mais cela pourra te donner des idées. Surtout, tu pourras apporter ton vêtement préféré pour qu’elle le customise. Rien ensuite ne t’empêchera de le porter : tu pourras le laver délicatement, les impressions sont définitives.



C’est une pratique que l’artiste connaît bien. D’ailleurs, certaines de ses œuvres textiles sont exposées au centre Vaima jusqu’au 9 octobre. Elle a entretenu des liens étroits avec la mode, a été proche du stylisme et de grandes maisons de la mode parisiennes.



Elle s’exprime également en peignant des toiles et notamment des portraits de femmes célèbres comme Diana Vreeland (journaliste et éditrice de mode américaine), Iris Apfel (entrepreneuse américaine, architecte d’intérieur et icône de la mode), Karen Blixan (auteure, notamment de La Femme africaine qui a inspiré Sydney Pollack pour son film Out of Africa). Des femmes qu’elle a choisies pour leur personnalité forte et affirmée.



Installée à Teahupoo



Laurence Calabuig voyage beaucoup. Elle navigue entre Paris, New York, Dubai et depuis quelques temps la Polynésie. Elle est installée depuis plusieurs moi et pour quelques mois encore à Teahupoo où elle trouve toute son inspiration. Et où elle peint des portraits de surfeurs.



Elle est inspirée par la Polynésie depuis longtemps et commence à avoir une série d’œuvres de plus en plus conséquentes sur l’océan, les mythes, les traditions et légendes polynésiennes. Il semblait évident que l’exposition de ces œuvres devait avoir lieu à Tahiti.



Depuis le 20 septembre, elle présente tableaux et pièces textiles au centre Vaima, à Take me back to Tahiti. Il y a notamment un veston en cuir, un jean.