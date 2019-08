Page enfant : Jeudi c’est la fête des jumeaux à Paofai

PAPEETE, le 13 août 2019 - Le 15 août, depuis deux ans, est une journée particulière pour les jumeaux (et triplés). Ils se donnent rendez-vous à Paofai pour une fête qui leur est dédiée. As-tu un ou une jumelle ? Sais-tu pourquoi certaines mamans donnent naissance à plusieurs enfants en même temps ?



Les jumeaux (ou triplés ou plus) se sont des enfants qui ont la même mère et qui sont nés à quelques instants d’intervalles. Il n’y a alors qu’un seul accouchement pour eux.



Il existe ce qu’on appelle les vrais jumeaux (ou triplés ou plus) et des faux jumeaux (ou triplés ou plus). Pour comprendre la différence il faut d’abord bien comprendre d’où vient un embryon.



L’embryon c’est un organisme en développement. Le terme n’est pas réservé aux humains. Pour obtenir un embryon il faut qu’un spermatozoïde (cellule reproductrice du papa) rencontre un ovocyte (cellule reproductrice de la maman).



Lorsqu’ils se rencontrent, une cellule-œuf apparait. C’est l’embryon. Il contient un peu d’information génétique du papa et un peu d’information génétique de la maman. Cette cellule se divise de très nombreuses fois. Au bout de huit semaine de développement et jusqu’à l’accouchement, on ne parle plus d’embryon, mais de fœtus.



Des vrais jumeaux sont issus de la même cellule-œuf qui s’est séparée avant les divisions successives. Un seul spermatozoïde rencontre un seul ovocyte. Les vrais jumeaux ont donc la même information génétique. C’est pour ça qu’ils se ressemblent comme deux gouttes d’eau.



Dans le cas de faux jumeaux, il y a en fait plusieurs fécondations en même temps. Plusieurs spermatozoïdes rencontrent chacun un ovocyte différent. Les enfants ne possèdent pas la même information génétique, ils ne ressemblent donc pas exactement. Ils peuvent être fille ou garçon.



Le record de grossesses multiples est détenu par une Américaine. Elle a accouché de huit bébés en même temps en 2009. Elle avait déjà six enfants. Elle a mis au monde des octuplés. On a surnommé cette maman Octomom.



Les jumeaux et triplés (il ne semble pas y avoir eu de naissance de quadruplés sur le territoire) sont invités à se retrouver en Polynésie. Ils se donnent rendez-vous depuis 2017 le 15 août au parc Paofai. Depuis 1994, il y a un grand rassemblement en France, en Bretagne.