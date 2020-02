Page enfant : Heiva Taure’a, les collégiens à To’atā

TAHITI, le 18 février 2020 - Pour la troisième année consécutive, les collégiens vont faire comme les grands lors de deux soirées de Heiva Taure’a. Ils vont monter sur la scène de To’atā avec leur thème, leur musique, leurs costumes et leurs chorégraphies. Cette initiative est l’aboutissement d’un travail au long cours effectué dans des classes à horaires aménagés en musique et en danse.



Pour participer au Heiva Taure’a il faut respecter un certain nombre de critères. Comme au Heiva i Tahiti, il y a un règlement très précis. Il contient 5 pages et 21 articles.



Il y a deux catégories possibles : la catégorie danse avec une présentation en groupe et, en option, un concours individuel, et la catégorie orchestre.



L’effectif d’un groupe pour le concours de danse doit être compris entre 22 personnes (15 danseurs et 7 musiciens et choristes) et 56 personnes (30 danseurs, 15 musiciens, 10 choristes et un ‘orero). Celui pour les orchestre est de 7 à 15 musiciens qui peuvent être aussi choristes. Il doit y avoir au moins un pahu tūpa’i. Un raatira ‘orero est possible, pour une présentation.



Par ailleurs, les ornements corporels tels que les montres, bracelets, colliers ou boucles d’oreilles de facture non polynésienne ainsi que les piercings sont interdits. La liste des instruments autorisés au concours est consignée dans le règlement, l’utilisation d’instruments électriques ou électroniques est strictement interdite. Les sons obtenus à partir de produits de l’environnement naturel polynésien comme les nacres, les pierres, les graines sont par contre possibles.



Un jury composé de personnalités connues du monde de la culture suivra de près chaque prestation. Il décernera 8 prix : meilleure interprétation (catégorie Heiva taure’a), meilleur dossier pédagogique, meilleur orchestre, meilleur danseur et meilleure danseuse. Deux prix spéciaux sont laissés à la libre appréciation du jury.



Le président de ce jury est Teraurii Piritua, chef du groupe Hura Tau ‘ori i Tahiti et directeur de l’école de danse A Ori Mai. Il dit être très agréablement surpris par la qualité des prestations des précédentes éditions. D’après lui, " les élèves progressent sur la partie artistique, ils maîtrisent l’orchestre, ils sont très créatifs ! Ce sont des graines d’artistes, on les reverra sur les planches de To’atā, c’est sûr et certain ".



Le Heiva Taure’a est porté par l’association du même nom. Il a été lancé par trois établissements scolaires : le collège de Taravao, celui de Tipaerui et celui de Maco Tevane. Il est soutenu par le ministère de la Culture et celui de l’éducation. Les ministres concernés admirent le travail des adultes engagés mais aussi de tous les élèves.



Les trois collèges fondateurs accueillent des classes dites Cham et Chad depuis quatre ans. Les classes Cham et Chad sont des classes à horaires aménagés en musique et en danse. Elles évoluent tout au long de l‘année en partenariat étroit avec le Conservatoire artistique de Polynésie française (CAPF). Les professeurs de l’établissement culturel se rendent dans les établissements scolaires.



Cette initiative permet de travailler plusieurs disciplines, l’apprentissage est "transversal". Plusieurs disciplines sont abordées : les lettres modernes, le reo ma’ohi, les mathématiques, les arts plastiques, l’éducation musicale, le sport.



En plus, grâce à cela, les élèves apprennent à travailler en équipe, à assumer des responsabilités, à se fixer des objectifs et à les atteindre…



Les résultats de cette initiative sont très positifs : les élèves s’intéressent à l’école, ainsi que leurs parents, les résultats scolaires sont meilleurs. Tout le monde y trouve son compte.



Aujourd’hui, le directeur du CAPF se réjouit que sept collèges aient ouvert des classes Cham et Chad, ainsi que des primaires et le lycée professionnel de Faa’a.