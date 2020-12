Page enfant : Grande conjonction de Saturne et Jupiter le 20 décembre

TAHITI, le 8 décembre 2020 - Un phénomène rare va avoir lieu dans notre système solaire dans la nuit du 20 au 21 décembre. En tout début de soirée, si la météo le permet, tu pourras assister à un rapprochement "maximal" de Jupiter et Saturne dans le ciel.



La Grande conjonction c’est le rapprochement maximal apparent des planètes Jupiter et Saturne sur la voûte céleste.



La voûte céleste est l’hémisphère visible au-dessus de la Terre de la sphère céleste. La sphère céleste est une sphère imaginaire dont le centre est occupé par la Terre et sur laquelle les astres sont projetés.



Jupiter et Saturne sont des planètes qui font partie de notre système solaire. Ce dernier est composé du Soleil bien sûr mais aussi de quatre planètes telluriques (Mercure, Vénus, la Terre et Mars) et de quatre planètes géantes.



Il y a deux géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne et deux planètes géantes de glace que sont Uranus et Neptune. Il y a également des planètes naines, des astéroïdes…



Deux points ne feront peut-être qu'un



À l’occasion de la Grande conjonction qui aura lieu entre le 20 et le 21 décembre, l’écart entre les deux planètes sera environ d’un cinquième du diamètre de la lune.



À l’œil nu, les planètes paraîtront se frôler. En fait, il est même possible que tu ne vois qu'un gros point lumineux puisque les deux planètes seront vraiment côte à côte.



En réalité, Jupiter et Saturne tourneront autour du soleil comme à leur habitude. Pour te faire une idée, Saturne est deux fois plus éloignées du Soleil que ne l‘est Jupiter !



C’est la distance entre ces deux planètes et la Terre qui nous donnera l’impression que Saturne et Jupiter seront très proches le 20 décembre.



Pour être prêt le jour J, tu peux te préparer dès à présent à te repérer dans le ciel. Il existe à ce propos de nombreuses cartes et guides en ligne.



Il faut savoir aussi que le 18 décembre, un troisième astre bien connu sera proche de Saturne et Jupiter. Il s’agit d’un fin croissant de Lune. Cela n’aura pas d’incidence sur l’observation de la Grande conjonction.



Ce phénomène astronomique dit Grande conjonction se produit environ tous 18 à 20 ans. C’est un phénomène remarquable que les anciens observateurs ont étudié assez tôt.



La dernière Grande conjonction a eu lieu le 28 mai 2000. La distance entre Saturne et Jupiter était alors plus grand, il était de deux fois le diamètre de la Lune.