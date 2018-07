Page enfant : "Flossing" la nouvelle danse à la mode dans les cours de récré (et ailleurs)

PAPEETE, le 10 juillet 2018 - Un jeune américain de 15 ans fait sensation aux États-Unis. Il est à l'origine du flossing (fil dentaire en anglais…) ou backpack kid. Un mouvement, plus qu'une danse, répété dans les écoles, les terrains de sport, les événements publics et artistiques du monde. Et la Polynésie n'y échappe pas.



La danse du moment, c'est la backpack kid, ou flossing. Comme son aînée la Gangnam Style, elle fait le buzz. Le flossing est un mouvement qui consiste à se déhancher tout en balançant les bras. Tu veux danser? Tends tes bras et ferme tes poings puis commence à te déhancher de droite à gauche.



Ensuite, balance tes bras devant toi vers la droite, puis balance-les devant toi vers la gauche. N'arrête jamais de te déhancher ! Puis, pars vers la droite, bras droit devant, bras gauche derrière le dos. Pars vers la gauche en faisant repasser tes bras devant. Toujours en te déhanchant, accélère le mouvement. Et voilà, tu danses le flossing.



Le terme backpack fait référence à 'l'inventeur" da la nouvelle danse à la mode, Russell Horning, un Américain de 15 ans qui porte en permanence un sac à dos (backpack).



"L'invention" de Russell Horning est devenue célèbre en un clin d'œil grâce à Rihanna. En décembre 2016, la chanteuse a relayé la vidéo du jeune danseur sur son compte Instagram. Succès immédiat. En mai 2017, la star Kate Perry a invité Russell Horning sur le plateau de Saturday Night Live, c'est une émission comique très célèbre aux États-Unis. Ce qui a permis de faire durer le buzz. Les joueurs de football américains s'amusent eux aussi, maintenant, à danser le flossing après leurs victoires.



Maintenant, tout le monde y va de sa prestation dans la vraie vie mais aussi sur les réseaux sociaux. Les jeunes participent au Boom floss challenge. Pourquoi Boom? Parce que le tube, au top, pour danser le backpack kid, serait Boom du DJ hollandais Tiestö ou bien celui du brésilien Fioti intitulé Bum bum tam tam. Et toi, tu danses?