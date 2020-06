Page enfant : Firifiri, un mag local pour les 4-8 ans

TAHITI, le 10 juin 2020 - Trois amies ont lancé un magazine pour les enfants. Elles espèrent transmettre le plaisir de lire avec leurs petites histoires, leurs jeux, leurs personnages spécialement créés pour le magazine. Baptisé Firifiri, il se présente comme le petit frère de Pai coco.



Tu l’as peut-être déjà repéré. Malgré la crise, Firifiri est bien sorti comme prévu, au mois de mars. Firifiri, c’est un magazine d’une vingtaine de pages, pour les enfants, qui est en vente dans les grandes surfaces.



Il a été imaginé par une équipe de trois personnes : Mickey Moto qui dessine et donne une identité visuelle aux petites personnages, Tamara Barff qui est chargée de la partie reo et culture polynésienne et Virginie Monbrison qui rédige et conçoit les histoires.



L’équipe veut accompagner les enfants dans leur découverte de la lecture et de la culture polynésienne. Virginie insiste : " on veut que la lecture soit un plaisir ". Lire doit rimer découvrir, fou rire, plaisir, grandir.



Pour cela, elles créent des histoires, des jeux, elles partagent des comptines, des blagues, des coloriages. Elles ont pensé à des personnages qui reviendront à chaque numéro. Et notamment Nui, Sayfong et Kohai la surfeuse. " Ce sont des personnages qu’on a voulu attachants, malicieux. "



Il y aura aussi des recettes de cuisine. Dans le premier numéro de Firifiri par exemple, il y a toutes les indications pour réussir des beignets de ‘eina’a. Cette recette est associée à une histoire, celle de Nui et les ‘eina’a.



Il y aussi une légende venue d’ailleurs, une bande-dessinée. Tout ce qu’il faut pour répondre aux envies d’un grand nombre de lecteurs.



Mickey, Tamara et Virginie souhaitent par ailleurs ouvrir leurs pages " à de jeunes talents ". Ainsi, dans le numéro 2, une jeune reporter signera une interview. Elle s’appelle Naia et elle a déjà commencé à travailler pour organiser l’entretien. Ensuite, accompagnée par Virginie, elle écrira son texte. Une jeune illustratrice de 16 ans a déjà œuvré dans le premier numéro.



Firifiri est un trimestriel. Cela signifie qu’il sort tous les trois mois, donc tous les trimestres. Le numéro deux est attendu le mois prochain.



Au fil du temps, ce magazine va s’enrichir. De nouveaux personnages vont apparaître. Le format n’évoluera pas, il sera toujours garni d’histoires, de jeux… Par contre, un magazine pour les plus grands pourrait suivre dans quelque temps. Puis, à plus long terme, des livres et cahiers pourront aussi être proposés.