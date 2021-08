Page enfant : Étoiledaraignée, l’enthousiasmante marionnette

Une histoire pour les 3 à 10 ans qui ne déplaira pas aux plus grands



Étoiledaraignée est un spectacle qui évoque, à travers l’histoire d’une petite fille, le respect de l’autre et l’acceptation de soi. Étoiledaraignée est triste de ne pas avoir d’amis. Les enfants de l'école la trouvent "bizarre".



Grâce à son amie imaginaire Patatamoller et la Pêcheuse de rêves, elle part à l’aventure… En chemin, Etoiledaraignée rencontre différents personnages : le poisson lune solitaire, fier de sa bizarrerie, la baleine excentrique qui accepte ses rondeurs, le Bernard l’Hermite qui déménage sans cesse, et bien d’autres encore… Ils vont l’aider à s’accepter telle qu’elle est avec sa différence, ses particularités et lui redonner confiance en elle. Ce spectacle mêle la poésie et des personnages hauts en couleur ainsi que chants et guitare grâce à la merveilleuse Pêcheuse de rêves. Il vous fera rire, chanter et rêver. Il s’adresse aux enfants de 3 à 10 ans et plaira aussi aux plus grands.