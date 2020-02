Page enfant : Es-tu "nomophobe" ?

TAHITI, le 4 février 2020 - La nomophobie est l’addiction au téléphone portable. Du 3 au 9 février sont organisées les journées mondiales sans téléphone, l’occasion de vérifier que tu peux te passer de cet appareil qui a bouleversé la communication.



Tout a commencé en 2001. Un écrivain indépendant a lancé la journée mondiale sans téléphone mobile, appelant tous les 6 février à ne pas utiliser du tout cet appareil pendant 24 heures.



Difficile aujourd’hui de s’en passer si longtemps, les téléphones étant devenus multitâches. Depuis son invention (voir encadré ci-dessous) il est devenu multifonctions : appels et SMS, mais aussi prise de photos et de vidéos, consultation et échanges via les réseaux sociaux, achats en ligne, démarches administratives, consultations de contenu, jeux…



Ceci étant dit, cette initiative est peut-être l’occasion de s’interroger sur le lien que tu entretiens avec ton propre appareil, car depuis peu on parle de nomophobie.



La nomophobie, c’est la peur excessive d’être séparé de son téléphone mobile. Ce terme vient de l’expression anglaise "no mobile phone" et du mot "phobie".



Comment cela se traduit-il ? Par un état d’angoisse et d’anxiété, par des difficultés à réguler l’utilisation de son téléphone, par une perte de lien social, des troubles du sommeil.



Des chercheurs de l’université de l’Iowa, aux Etats-Unis, ont mis au point un questionnaire en 20 points (c’est le NMP-Q) pour évaluer sa dépendance. Il y a dans ce questionnaire des affirmations comme celles-ci : "manquer de batterie pour mon portable me fait peur" ou bien encore "Sans mon smartphone je me sentirais bizarre parce que je ne saurais pas quoi faire".



En cas de forte dépendance, des conseils existent pour faire évoluer la situation.