Page enfant : Élections européennes, pourquoi tes parents sont-ils appelés aux urnes ?

PAPEETE, le 14 mai 2019 -Le scrutin des élections européennes a lieu tous les cinq ans. Il s'agit d'un scrutin à un seul tour.Ce scrutin permet d'élire les représentants au Parlement européen, élus au suffrage universel direct. Ce parlement se trouve à Strasbourg , en France.Le Parlement européen est composé de 751 députés dits "députés européens". Ils représentent plus de 500 millions de citoyens européens provenant de 28 États.Le Parlement européen dispose de trois pouvoirs : législatif, budgétaire et de contrôle.Cela signifie que les députés européens ont pour mission de discuter, amender (c'est-à-dire modifier) et voter les projets de normes proposés par la Commission européenne. Le pouvoir législatif est partagé avec le Conseil de l’Union européenne qui réunit les ministres des États membres et vote également les projets de normes.Par ailleurs, la commission prépare un projet de budget annuel de l’Union européenne qu'elle présente au Conseil et au Parlement.Enfin, les représentants au Parlement européen disposent de divers moyens de contrôle sur les institutions européennes et leurs actions.Samedi 25 mai dans six collectivités française d'outre-mer et dimanche 26 mai dans l'hexagone, les électeurs (tous ceux qui ont plus de 18 ans et sont de nationalité française) sont appelés à voter. Des élections sont organisées dans tous les pays européens.En France, les électeurs auront le choix entre 34 listes (c'est un record!). Au total, 79 représentants français vont être élus. Les représentants 74, 75, 76, 77, 78 et 79 n'entreront toutefois en fonction qu'après le départ effectif du Royaume-Uni.Le nombre de représentants dépend du nombre d'habitants par pays. De ce fait, en Allemagne par exemple, où en Italie, le nombre de représentants à élire n'est pas le même.Sur chaque liste présentée, il y a 79 noms avec un nom de femme suivi d'un nom d'homme suivi d'un nom de femme, puis d'un nom d'homme, etc. cela permet de respecter la parité. Le premier nom de la liste correspond à la "tête de liste".Plus une liste remporte de voix lors de l'élection de ce week-end et plus elle obtiendra de députés. Les principaux partis politiques proposent une liste.