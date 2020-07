Page enfant : Drôles de rencontres à Moorea

TAHITI, le 15 juillet 2020 - Des dinosaures ont investi le Tiki Village de Moorea ; l’occasion d’en savoir un peu plus sur ces animaux préhistoriques et sur l’histoire de la Terre dans des temps très reculés.



Sais-tu que Gallimimus signifie "Reptile imitant la poule", que Ornitholeste signifie "voleur d’oiseaux" ou bien encore Pachycephalosaurus "Reptile à tête épaisse" ? Sinon, rends-toi au Tiki Village, tu retrouveras ces dinosaures et découvriras la signification de nombreuses autres espèces.



Il y a plusieurs panneaux explicatifs sur les différents dinosaures : leur taille comparée à l’homme, leur lieu de vie, leurs habitudes de vie. Certains dinosaures étaient vraiment énormes, on trouve parmi eux les plus grands animaux terrestres de tous les temps.



Le plus grand mesurait environ 35 mètres de long. Découvert en Patagonie il s’appelait Patagotitan mayorum et pesait 65 à 77 tonnes. Il était donc aussi long et lourd qu’un… avion A3 320 ! Son squelette a été découvert en 2011.



Il y a aussi des précisions sur la Terre et son évolution depuis la Pangée, sur l’histoire de la vie au cours des temps géologiques, sur les hypothèses émises pour expliquer la fin des dinosaures sur Terre.



La Pangée est un "supercontinent" qui regroupait presque toutes les terres émergées. Concernant maintenant la disparition des dinosaures, une comète pourrait en être à l’origine. En frappant la Terre elle aurait rendu la vie impossible ou presque.



Le terme Dinosauria a été proposé par un paléontologue britannique (Richard Owen). Le paléontologue est celui qui étudie les restes fossiles des êtres vivants disparus. Le fossile, c’est le reste d’un animal ou d’un végétal minéralisé, ou bien un moulage de l’organisme conservé dans la roche.



Le mot dinosaure est formé à partir de deux mots grecs : deinos qui veut dire "terriblement grand" et sauros, qui veut dire "lézard".



Chez les dinosaures il y avait des bipèdes (qui marchent sur deux pattes) et des quadrupèdes (qui marchent sur quatre pattes). Il y avait des animaux carnivores (qui mangent de la viande) et herbivores (qui mangent de l’herbe).



Ils sont apparus au Trias (il y a 240 millions d’années) et ont presque tous disparu à la fin du Crétacé (66 millions d’année). Seuls les oiseaux de ce grand groupe d’animaux ont survécu.



Mais attention, s’ils font beaucoup parler d’eux, les dinosaures ne sont pas les premiers organismes vivants à avoir peupler la Terre. Il y a eu des poissons, des amphibiens (grenouilles), des insectes, des reptiles, des mammifères.



Sais-tu par exemple que les tortues existaient avant les dinosaures ?



On trouve aujourd’hui des restes de dinosaures un peu partout sur la planète, en Amérique du Nord, en Europe, en Asie, en Afrique…