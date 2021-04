Page enfant : Des P’tits ateliers pour s’occuper

TAHITI, le 20 avril 2021 - Une fois par mois des ateliers sont organisés sur différentes thèmes au centre Vaima. L’idée est de se retrouver en binôme parent/enfant pour profiter d’un temps ludique. Les sujets et thèmes germent au fur et à mesure. Le dernier a eu lieu samedi 17 avril et a tourné autour de la coco.



Samedi 17 avril, au centre Vaima. “ Nous avons d’abord parlé de la noix de coco, de l’arbre, la fleur puis les différents dessins de la noix ”, raconte Margot. Elle anime des ateliers pours les enfants et leurs parents. La noix de coco est le fruit du cocotier qui est un arbre de la famille des palmiers.



Apprendre…



Le fruit peut atteindre jusqu’à 30 cm de diamètre ! À l’intérieur de la noix de coco, il y a de l’eau qui peut occuper jusqu’aux trois quarts de la cavité interne. Le lait de coco c’est ce que l’on obtient en râpant puis en pressant l’amande. Il faut près d’un an pour la noix de coco atteigne sa maturité et le cocotier peut produire entre 50 et 200 noix par an !



On peut manger l’amande, la partie blanche dont on extrait le lait et l’huile. On peut aussi manger le germe de la noix de coco, c’est ce qui se développe dans l’espace intérieur laissé par l’eau de coco. C’est le ‘uto.



… en s'amusant



Après la partie théorique, Margot a invité les participants à une séance dégustation : eau, huile de coco, pain coco. “ Nous avons aussi râpé la noix de coco pour en faire du lait ainsi que du mitihue .”



Enfin, une séance jeu a été organisée. “ J’avais préparé un jeu de bowling avec des objets récupérés .” Les parents ont pu ensuite eux aussi faire un peu de pratique en confectionnant un panier en palme de cocotier avant de conclure par la lecture d’un album intitulé La Tête à coco.



Ces ateliers ont démarré en début d’année. Ils ont lieu tous les mois sur un thème différent. “ L’idée est de proposer aux binômes parent-enfant des activités ludiques en dehors de l’école. ”



Cela a commencé par les “p’tites lectures” puis, les idées ont évolué au fur et à mesure avec : les p’tites couronnes de fleurs, les p’tites découvertes sur les baleines, la noix de coco… Pâques a été prétexte à une grande chasse au trésor.



Le prochain rendez-vous pourrait être sur le thème des abeilles. Mais cela reste à confirmer.