Page enfant : Découvrez la face cachée de la lune

PAPEETE, le 16 janvier 2019 - La lune est le satellite naturel de la Terre. Après le soleil c'est le deuxième objet le plus brillant pour nous. La rotation que ce satellite effectue sur lui-même dure presqu'aussi longtemps que sa révolution autour de la Terre. Aussi elle nous présente toujours la même face, la "face visible". Chang'e 4 a pris des photos à 360 degrés de la "face cachée" de la lune. Une première !



Le 11 janvier, le robot Chang'e 4 a diffusé la toute première photo de la face cachée de la Lune. Une image panoramique qui montre un paysage jusqu'alors inconnu car il est impossible de le voir de la Terre.



Période de rotation et de révolution identiques



En effet, la Lune a une face visible et une face cachée. Peu importe où tu te trouves dans le monde, peu importe la saison, tu vois toujours la même face de la Lune depuis la Terre. Pourquoi? Parce que la période de rotation de notre satellite est égale à sa période de révolution (environ 27 jours).



Concrètement, cela signifie que la Lune tourne sur elle-même et dans le même temps autour de la Terre. Et cela lui prend le même nombre de jours ou presque.



Des hommes ont déjà pu observer la face cachée de la lune : ce sont les membres de l'équipage d'Apollo 8 qui a fait le tour du satellite de la Terre en 1968. Mais pour le grand public, c'est une première ! C'est un paysage gris et parsemé de cratères.



Posée le 3 janvier



Chang'e 4 est une sonde envoyée par la Chine pour étudier la Lune. Elle est partie le 13 décembre 2018. Elle s'est posée le 3 janvier 2019 dans le cratère dit "Von Kármán", sur la Lune on parle d'alunissage. Les premières images de la face cachée de la Lune ont été dévoilées le 11 janvier.



C'est la deuxième sonde lunaire envoyée par ce pays à se poser sur la Lune, le 8e engin lancé vers la Lune. Ses objectifs sont de capter des signaux encore inconnus car la face cachée de la Lune est protégée des interférences magnétiques de la Terre, de déterminer la géologie de la région, la composition des roches et du sol... La mission devrait durer 90 jours.



La première sonde à avoir visité la Lune était soviétique, elle s'appelait Luna2, c'était en 1959. Le premier alunissage a eu lieu le 20 juillet 1969 et le dernier en 1972. Douze hommes ont foulé la surface de la Lune dont le premier était l'Américain Neil Armstrong. La sonde Catherine a dressé la carte de sa surface en 1994.