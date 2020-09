Page enfant : Découvre les sons des forêts du monde

TAHITI INFOS, le 29 septembre 2020 - Dans le cadre du Timber festival, un site internet a été créé pour rassembler les bruits des forêts du monde. Tu peux donc écouter ce qui se joue sous les frondaisons américaines, africaines, maori…. Et, si le cœur t’en dit, nourrir la base de données de sons enregistrés en Polynésie française.



Le Timber festival a lieu au mois de juillet au cœur de l’Angleterre. Il célèbre les bois, la forêt et à travers eux, la nature. Cette année, il n’a pas pu avoir lieu en raison de la crise.



Aussi, une initiative en ligne a été lancée. Il s’agit de la construction participative d’une audiothèque, une sorte de bibliothèque de sons.



Il s’agit en fait d’une carte interactive disponible pour tous les habitants du monde. Elle est enrichie par tous les internautes volontaires.



De cette manière, tu peux entendre des sons enregistrés dans une forêt aux États-Unis, en Europe, en Nouvelle-Zélande.



Les échantillons sonores sont de plus en plus nombreux. Tu peux te reposer en profitant de la pluie dans une forêt du Ghana ou bien t’étonner du cri d’un singe en Chine ou d’un lémurien à Madagascar.



À chaque fois, il y a le lieu précis de la prise de son, la date de l’enregistrement, une description en quelques mots, une photo, le nom de l’auteur.



Tu peux utiliser les sons pour faire des petites compositions, créer ensuite des morceaux, des œuvres d’art qui pourront être présentées au prochain festival, en juillet 2021.



Tu peux toi-même faire un enregistrement



En Polynésie, il existe des forêts. Il y en a de différents types sur le littoral mais aussi sur les montagnes. Les forêts littorales sont modifiées depuis l’arrivée des premiers Polynésiens avec l’introduction de plantes.



De nombreuses autres espèces ont été introduites depuis l’arrivée des Européens. Toutes les forêts sont menacées, même celles qui se trouvent en altitude, en raison des espèces envahissantes végétales et animales.



Si tu le souhaites, tu peux toi-même faire un enregistrement en Polynésie française et l’envoyer pour qu’il figure sur la carte !