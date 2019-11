Page enfant : Découvre la programmation du salon du livre

TAHITI, le 12 novembre 2019 - Le salon du livre est un rendez-vous qui a lieu tous les ans depuis bientôt 20 ans. Ce rendez-vous permet de découvrir de nouveaux livres mais aussi de rencontrer des auteurs, des illustrations, des dessinateurs, des éditeurs pour mieux comprendre l'univers des histoires et des mots.



À partir de jeudi, à la Maison de la culture à Papeete tu vas pouvoir te plonger dans l'univers du livre. Jusqu'à dimanche, avec ta classe ou avec ta famille, tu auras la possibilité de découvrir de nouveaux livres tout juste parus, de discuter avec des auteurs et illustrateurs, de comprendre à quoi sert un éditeur.



Sais-tu comment un livre est fabriqué? Quels sont les métiers impliqués dans la fabrication de ces précieux objets qui te permettent d'apprendre, de rêver, de t'évader… ? Il y a les auteurs bien sûr, et les illustrateurs, mais aussi les correcteurs, les maquettistes, les éditeurs, les diffuseurs….



Pendant le salon, il est possible soit de se balader dans les allées, soit de participer à des ateliers comme par exemple l'atelier slam, bande dessinée, carnet de voyage…, soit d'écouter des contes, de visionner des documentaires du festival international du film documentaire océanien (Fifo). Tu pourras aussi retrouver les Comptineurs de Tahiti. Ils vont présenter leur dernier livre-audio consacré aux chats. Tout cela est gratuit. Il faut seulement, pour les ateliers notamment, penser à t'inscrire.



Concernant les nouveaux ouvrages, voici une petite sélection des sorties pour les petits. "Maeva peint" de Magdalena et Ch. Davenier est paru chez Au Vent des îles. Il raconte l'histoire de Maeva, une petite fille tête en l'air mais pleine d'envie. Avec la peinture, elle met des couleurs dans la vie !



Il y a également un album de fiction illustré "Une Visite mouvementée" de Guy Wallart paru chez Les Mers australes. C'est le tome numéro 12 de la collection Petite vague. C'est l'histoire d'une maîtresse et de ses élèves, d'un chauffeur de bus et de son truck, d'un gardien et de son phare… Tout semble en place pour belle visite non? Oui, mais…



Hina, l'ogresse de Rurutu, toujours chez les Mers Australes de H. et G. Wallart parle de la disparition, il y a très longtemps, d'enfants à Rurutu. Les parents s'inquiétèrent, Tumoe et Teararoa, deux frères, enquêtèrent et, découvrirent la raison de ces disparitions. C'est une fiction bien sûr !



La maison d'édition Haere Pō publie, elle, 'Uri à peur de l'eau ! 'Uri est un chien qui, comme les enfants, a besoin d'être rassuré par sa maman. Et toi, as-tu besoin des conseils de tes parents?



Enfin, 'Ura éditions sort Mangaregva, mon île perle de Maire Bordereaux Vallaux. C'est l'histoire d'Akotino, 8 ans, qui habite dans l'archipel des Gambier. Il emmène les lecteurs à la découverte de son île.