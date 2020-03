Page enfant : Découvre Arlequin sur scène !

TAHITI, le 3 mars 2020 - La compagnie ChanPaGne (des idées qui pétillent !) monte une pièce de théâtre en trois actes de Carlo Goldoni intitulée Arlequin, serviteur de deux maîtres. L’occasion de découvrir un fameux personnage du théâtre italien mais aussi de profiter d’un spectacle vivant et d’une expérience théâtrale, ce qui n’est pas très courant pour les enfants.



Martine Guichard, Catherine Chanson et Kinny Panades proposent un nouveau projet : la représentation de la pièce de théâtre Arlequin, serviteur de deux maîtres. Cette pièce a été écrite au XVIIIe siècle par l’Italien Carlo Goldoni.



Les trois amies ont fondé la compagnie ChanPaGne qui propose plusieurs fois dans l’année des spectacles pour le jeune public. Pour ce nouveau projet, elles ont gardé le texte classique, le texte original en fait.



Elles sont seulement sélectionné certains passages - sans cela la représentation durerait trois heures - et elles ont situé l’intrigue dans les années 1980, les années disco. Tu t’en rendras rapidement compte grâce aux costumes, jeans et chemises à fleurs !



Le spectacle est une bonne occasion de découvrir un classique, de rencontrer un fameux personnage : Arlequin. C’est un personnage type de la commedia dell’arte. La pièce toute entière est d'ailleurs une pièce maîtresse de la commedia dell’arte.



La commedia dell’arte est un genre de théâtre populaire italien qui est né au XVIe siècle. "Mais cela reste intemporel" expliqueCatherine Chanson. " C’est intéressant aussi parce que c’est à la base de tout, ou de beaucoup de choses comme la comédie de boulevard, les vaudevilles, or c’est important d’avoir les bases ."



La pièce s’adresse aux élèves de fin de primaire, de collège et de lycée. Le théâtre étant au programme, le spectacle est un bon moyen pour découvrir des textes autrement. Martine Guichard par exemple reconnait que, parfois, la lecture d’une pièce de théâtre peut-être " rébarbative ".



Voir le texte interprété lui donne une autre dimension. Il permet peut-être plus facilement de voir ce qui se cache derrière. Par exemple, à travers cette histoire apparemment banale, on parle de sentiments d’importance comme l’amour. Il est question du suicide.



Il y a aussi des critiques sociales avec le sort fait aux femmes via l'audace de Béatrice, le mariage de Clarice, la critique des hommes par Sméraldine. Il y a le sort réservé à l’époque aux valets avec l'insolence de Sméraldine.



À la fin du spectacle, les actrices et acteurs restent disponibles pour répondre aux interrogations du public. Tu pourras leur poser toutes les questions que tu souhaites sur le théâtre, le jeu, la mise en scène, l’auteur…