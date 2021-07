Page enfant : De la natation artistique à la rentrée

TAHITI, le 6 juillet 2021 - La natation synchronisée, officiellement appelée natation artistique depuis 2017, existe en Polynésie depuis plus de 20 ans. Mais l’activité est tombée en sommeil, elle est restée confidentielle. En août, un cours s’ouvre à la piscine de la marina Taina. Il s’adresse aux filles et garçons dès 9 ans.



Melisa a été longtemps danseuse. " J’ai pratiqué la danse contemporaine, la danse de salon, le hip hop, le ‘ori tahiti… " Elle est entraineuse de natation. Depuis quatre ans, elle assure des cours de natation synchronisée à Tahiti " ou plutôt ", précise-t-elle, " de natation artistique ". Auparavant, elle a assuré des cours de natation artistique en métropole, pendant six ans.



À Tahiti, elle a des élèves de tout âge. À la rentrée d’août, elle ouvrira un nouveau cours pour les plus jeunes, à partir de 8-9 ans. " Disons, pour les filles et garçons en classe de CM1 ." La natation artistique est enseignée par intermittence depuis plus de 20 ans sur le territoire. Faute de moyens humains, l’activité à été mise en sommeil pendant un temps, elle est restée confidentielle.



Ce qui importe pour celles et ceux qui voudraient se lancer est " d’être aquatique ". Il faut "aimer l’eau et être motivé". Les cours, il y a deux séances par semaine, ont lieu à la piscine de la marina Taina. Melisa se fixe deux objectifs. Le premier est de réaliser une petite vidéo en milieu naturel en cours d’année et le second de monter un petit gala de fin d’année.



Une séance, trois séquences



Lors d’une séance, il y a plusieurs séquences. " La natation artistique est une combinaison d’activités aquatiques de natation et de danse ." Il s’agit donc pour les élèves de perfectionner leur niveau de natation, de développer leur capacité aquatique, de travailler également le côté chorégraphique propre à la danse, la souplesse, la synchronisation. Il faut aussi, dans une certaine mesure, améliorer son apnée.



En général, les séances commencent par des exercices de nage simple, classique et des exercices de déplacements. Les élèves font évoluer leurs appuis. Il est question de godille, un déplacement allongé dans l’eau, de torpille, de coupe-coupe, de rétropédalage.



Ensuite, vient la partie technique avec la répétition de figures propres à la natation artistique comme le ballet-leg, le carpe, les verticales. Lors d’un ballet-leg, les pratiquants sont à la surface de l’eau, jambe tendue en extérieure, à la perpendiculaire. Lors d’un carpe, ils ont la tête sous l’eau, les deux jambes en surface. Et lors de verticales, ils ont la tête en bas, les pieds en l’air.



Enfin, le groupe se rassemble. Les pratiquants apprennent petit à petit, simplement d’abord, à suivre le rythme ensemble. Avis aux amateurs, les inscriptions sont ouvertes.