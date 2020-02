Page enfant : Darwin et la théorie de l’évolution

TAHITI, le 11 février 2020 - Charles Darwin né le 12 février 1809 (et mort le 19 avril 1882) a une journée rien que pour lui. Cette journée, choisie le jour de son anniversaire en l’an 2000 est l’occasion de célébrer les sciences et l’humanité. Elle est l’occasion pour toi de découvrir ce grand homme qui a permis des avancées scientifiques considérables depuis le XIXe siècle.



Lamarck avant lui avait présenté la théorie du transformisme, ouvrant la voie à la mise en place de la théorie de l’évolution de Darwin. Cette théorie est très célèbre car elle a été source de découvertes considérables. Et c’est pour ça qu’une journée lui est consacrée, à elle et à son auteur.



La théorie de l’évolution de Darwin est explicitée dans son ouvrage De l’origine des espèces, paru en 1859. L’auteur dit que l’unité et la diversité du vivant s’expliquent par l’évolution. L’évolution adaptative c’est la sélection naturelle.



Qu’est-ce que cela signifie ? Pour Darwin tous les individus d’une même espèce sont légèrement différents les uns des autres. Ils sont aussi différents d’une génération à une autre. Or, seule une partie des individus se reproduit. Pour lui, les individus les mieux adaptés à leur environnement se reproduisent et transmettent de ce fait les caractéristiques qui permettent de survivre.



S’ils ont eux-mêmes survécu et qu’ils ont réussi à se reproduire, ils transmettent cela à leur descendance. La transmission se fait via les gènes, ces porteurs de l’information. La sélection naturelle c’est la sélection des individus les mieux adaptés.



5 ans autour du monde



Ses réflexions sont issues d’observation sur le terrain. Charles Darwin a voyagé pendant cinq ans sur l’HMS Beagle entre 1831 et 1836. HMS est l’acronyme de Her Majesty’s Ship. Il a fait le tour du monde et a passé le plus clair de son temps à terre pour observer les roches, les fossiles, les animaux et les plantes.



Charles Darwin venait d’obtenir son diplôme de naturaliste. Il devait faire une récolte d’échantillons de faune et de flore et faire des observations géologiques. La géologie est la science qui étudie la structure et l’évolution de l’écorce terrestre.



Ce voyage était le second voyage d’exploration scientifique pour le navire. L’équipage devait, d’abord, réaliser la cartographie de l’Amérique du Sud en deux ans. En fait, il a traversé l’océan Atlantique et parcouru les côtés de l’Amérique du sud.



Il a alors repris la direction de l’Angleterre mais en continuant sa route vers l’ouest, passant alors par Tahiti. Il est arrivé dans les îles de la Société en novembre 1935. Finalement, le voyage a duré cinq ans !



Pendant tout le voyage il a tenu un journal de bord qu’il destinait plutôt à sa famille. Mais ses textes ont été publiés sous le titre The Voyage of the Beagle (Le Voyage du Beagle). Il y a beaucoup d’informations sociales, politiques et anthropologiques sur les personnes qu’il a rencontrées. L’anthropologie est une science qui étudie l’être humain sous différents aspects.