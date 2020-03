Page enfant : Comprendre le confinement

TAHITI, le 17 mars 2020 -Tu sais déjà ce qu’est le Coronavirus (ou Covid-19). Un article a déjà été consacré au virus . Les coronavirus sont une famille de virus dont le plus fameux en ce moment, le Covid-19, sème la panique dans le monde entier.Pour être tout à fait précis, la maladie se nomme Covid-19, mais le virus porte le doux nom de SARS-CoV-2. SARS pour Syndrome aigu respiratoire sévère et CoV pour Coronavirus.Il provoque une toux sèche, de la fièvre, des courbatures, des maux de tête, des sensations d’essoufflement. Parfois, dans 15 % des cas, des formes graves apparaissent. En particulier chez les personnes affaiblies. Le Covid-19 peut, dans 2 à 4 % des cas, entraîner le décès.Les enfants de moins de 15 ans ne semblent pas déclencher de forme sévère de la maladie. Aucun décès dans cette tranche d’âge n’a été établi. Les enfants et les adolescents sont beaucoup moins souvent atteints de formes symptomatiques : ceux de moins de 19 ans représentent 2% des 72 314 cas chinois d’après une étude publiée le 24 février.Mais, ce n’est pas parce que quelqu’un ne présente pas de symptômes (on dit qu’il est asymptomatique) qu’il n’est pas contaminé. Et, s’il est contaminé, il peut alors transmettre la maladie à d’autres.C’est pour cette raison que les mesures de confinement (cela veut dire en fait rester chez soi), de fermeture des écoles et des collèges, de mise en quatorzaine (cela signifie qu’on reste isolé 14 jours) ont été mises en place. On a choisi un isolement de 14 jours car c’est le temps d’incubation maximum du Covid-19. Le temps d’incubation est le délai entre la contamination et l’apparition des premiers symptômes. Pour le Covid-19, il est de 4 à 5 jours en moyenne, mais pour limiter les risques on met en place des isolements de 14 jours.Le Covid-19 est très contagieux. Il est plus contagieux que la grippe. Il se transmet entre les humains via la salive, les gouttelettes expulsées par la toux et les éternuements, par des contacts rapprochés avec des malades comme une poignée de main, par contact de surface contaminée. Mais il ne saute pas d'une personne à l'autre ! Sais-tu que le SARS-CoV-2 survit jusqu’à 3 heures sur des surfaces sèches et jusqu’à 6 jours en milieu humide ?Des " gestes barrière ; sont recommandés. En se lavant les mains régulièrement, en toussant ou en éternuant dans son coude, en évitant les contacts (et donc les rassemblements, les cours, le travail, les spectacles, les manifestations, les formations…) on va réduire la circulation. C’est en tout cas l’objectif.